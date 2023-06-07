الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: إزالة 23 حالة تعدٍ بمركز أبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، استمرار الحملات المرحلة الثانية من الموجة الـ21 للإزالات التي بدأت في 27 مايو الماضي وتستمر حتى 16 يونيو الجاري لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بجميع المراكز والمدن.


وأوضح المحافظ أنه تمت إزالة 23 حالة تعد خلال يوم واحد بمركز أبنوب على مساحة 717 متر مربع مباني، منها عدد 3 حالات تعد على أراض تابعة للإصلاح الزراعي بمساحة 230 مترا مربعا وعدد 20 حالة تعد على أراض تابعة للري بمساحة 478 مترا مربعا، لافتا إلى أن تلك الحملات تمت بإشراف عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه ومسئولي الإزالات وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدة المحلية.


وأشار المحافظ إلى أن الموجة 21 قد بدأت في 29 من أبريل الماضي وتستمر حتى 14 يوليو القادم على ثلاث مراحل في جميع المراكز والمدن وبالتعاون مع مختلف جهات الولاية وبالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي أولت هذا الملف اهتماماً بالغاً، وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.


وأكد عصام سعد أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استمرار الحملات اليومية والتواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة والإبلاغ بها أولًا بأول.


كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء

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إزالة التعديات علي أملاك الدولة استرداد حق الدولة الاراضي الزراعي التعديات على أملاك الدولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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