قواعد ممارسة التمارين الرياضية في الصيف.. 10 أشياء يجب تجنبها

يمكن أن تتداخل درجات الحرارة الشديدة في كل من فصلي الصيف او الشتاء مع روتين التمرينات اليومية، ويميل الكثير من الناس إلى التباطؤ في التدريبات عندما يرتفع مستوى الزئبق في الدم، ففصل الصيف القاسي يجعل من الصعب على الناس ممارسة الرياضة في الهواء الطلق أو التوجه إلى صالات الألعاب الرياضية.

ويجب التخطيط لروتين التمارين في الصيف بعناية لمنع ضربة الشمس وأمراض الصيف الأخرى ومن المناسب أيضًا الاهتمام بتوازن الإلكتروليت عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة وتناول المشروبات الطبيعية بدلاً من تناول مشروبات الطاقة مثل ماء جوز الهند وعصير الليمون وغيرها من المشروبات المرطبة.

تقدم “الدستور” في التقرير التالي افضل طرق ممارسة التمارين الرياضية في فصل الصيف حسب تقرير لصحيفة “Hindustan times”.

تجنب الأوزان تمامًا والتركيز فقط على القلب:

تحظى التمارين المتواترة عالية الكثافة وأنواع أخرى من التمارين الهوائية باهتمام كبير عند الحديث عن التمارين الرياضية لفقدان الوزن لكن تمارين القوة سواء كانت الأوزان الحرة أو وزن الجسم فقط قد تساعد في تغيير الرقم على الميزان وتظهر المزيد من الأدلة أن تمارين القوة تساعد على تعزيز نمو العضلات، مع تقليل الدهون الكلية في الجسم ويمكن أن تساعدك تمارين القوة في الحفاظ على معدل التمثيل الغذائي لديك ومنع زيادة الدهون غير المرغوب فيها.

عدم التمدد بشكل كاف قبل التمرين وبعده:

تلعب الإطالة دورًا حيويًا في منع الإصابات وتحسين المرونة و يمكن أن يؤدي إهمال التمدد بشكل كافي قبل التمرين وبعده إلى اختلال توازن العضلات، وانخفاض نطاق الحركة، وزيادة خطر الإجهاد أو الالتواء، حدد أولويات التمدد الديناميكي قبل التمرين لإحماء عضلاتك، وقم بإجراء تمارين استطالة بعد ذلك للتهدئة وتعزيز التعافي.

التركيز فقط على الوزن وليس على الشكل:

في التدريبات اليومية، التركيز فقط على الوزن الذي يتم رفعه مع إهمال الشكل المناسب هو خطأ شائع يرتكبه الكثير من الناس ولا يقلل الشكل السيئ من فعالية التمرين فحسب، بل يزيد أيضًا من خطر إصابة العضلات والأوتار والأربطة، أعطي الأولوية للحفاظ على الوضع الصحيح، وإشراك مجموعات العضلات مع بعضها البعض، وزيادة الوزن تدريجيًا مع تحسن شكل جسمك.

قضاء الكثير من الوقت في صالة الألعاب الرياضية:

قد يؤدي قضاء فترات طويلة من الوقت في صالة الألعاب الرياضية إلى نتائج عكسية من المتفق عليه عمومًا أن التمرين المنظم جيدًا والذي يستمر حوالي 45 دقيقة كافي لمعظم الأفراد لتحقيق أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم.

لا تحاول التدريب بشدة:

اختر تمرينًا مستدامًا، وليس لأنك تبحث عن حل سريع قد يكون من الممكن تحقيق جسم مثالي في الصيف ولكن إذا كنت تتطلع إلى فقدان الكثير من الوزن، فلا تحاول ممارسة التمارين الرياضية الشديدة أو الحميات الغذائية المبتذلة من أجل إنقاص الكثير من الكيلوجرامات فجأة خاصة في فصل الصيف، التزم بالتمرين الذي تستمتع به ، والذي يستجيب له جسمك جيدًا ، والذي يظهر نتائج ثابتة سواء كان ذلك خلال فصل الصيف أو في أي وقت خلال العام.

نسيان الترطيب خلال ممارسة التمارين الرياضية:

خاصة إذا كنت تمارس التمارين الرياضية في صالة رياضية مكيفة الهواء فقد تنسى شرب الماء لأنك تظل أكثر برودة مما لو كنت في الهواء الطلق، من الضروري الحفاظ على شرب الماء أو ماء جوز الهند أو أي شيء يبقيك منتعشًا ورطبًا جيدًا على الرغم من الابتعاد عن المشروبات الرياضية المحملة بالسعرات الحرارية، تعتبر ضربة الشمس وغيرها من المشكلات المتعلقة بالحرارة أمرًا شائعًا في درجات الحرارة المرتفعة خاصة قبل التمرين وبعده.

عدم تناول الطعام بالشكل الصحيح:

كن حذرًا جدًا بشأن نظامك الغذائي خلال أشهر الصيف عند ممارسة الرياضة فقد تساعد إضافة المزيد من الخضروات إلى نظامك الغذائي على تجديد الإلكتروليتات بشكل طبيعي، كما أن تناول المزيد من الفاكهة التي تحتوي على الماء سيحافظ على التوازن الذي سيحتاجه جسمك خلال أشد أوقات السنة حرارة.

عدم ارتداء الملابس المناسبة:

تخلص من الملابس المقيدة للغاية واختار بدلاً من ذلك قصات وأقمشة مريحة جدًا وقطنية أثناء التمرين في الصيف، سيتم بالفعل وضع جسمك في خطوات أثناء النشاط وأثناء محاولته الحفاظ على الطاقة في الحرارة، امنحه الفرصة للتنفس عن طريق اختيار ملابس التمرين المناسبة.

القيام بتمارين فردية:

يقوم الكثير من الأشخاص بنقل تمارينهم إلى الداخل خلال أشهر الصيف، عندما يكون الجو حارًا جدًا بحيث لا يمكنهم ممارسة الرياضة في الخارج ويختاروا صالات التمارين الرياضية سيساعدهم هذا على البقاء متحمسين والحفاظ على متعة التدريبات الخاصة بهم والتفاعل معها.