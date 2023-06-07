الجمعة.. انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز بالقاهرة

تنطلق يوم الجمعة المقبل، منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز في نسختها الرابعة 2023، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات واللاعبين.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة وتدريبات المنتخبات واللاعبين المشاركين، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

وتلقى اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين موافقة 28 دولة على المشاركة في منافسات البطولة لفرعي الجمباز الإيقاعي وجمباز الأيروبيك، وهو عدد كبير يدل على نجاح البطولة وارتفاع قيمتها على المستوى الدولي والقاري أيضا.

ومن المقرر أن تقام منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الإيقاعي خلال الفترة من 9 وحتى 11 يونيو الجاري، فيما تقام بطولة الفراعنة لجمباز الأيوربيك خلال الفترة من 15 وحتى 18 من الشهر نفسه.

ويصل غدا الخميس، الياباني موري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز إلى القاهرة، لحضور حفل افتتاح بطولة الفراعنة الدولية في نسختها الرابعة.

ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، برنامج خاص لزيارة رئيس الاتحاد الدولي المنتظرة، يتضمن عقد اجتماعات مع المسئولين وفي مقدمتهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فضلا عن عمل جولة في عدد من الأندية.

ومن جهته، قال الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إن النجاح الذي حققته بطولة الفراعنة الدولية، انعكس بشكل واضح على حجم المشاركة في النسخة الحالية.

وأضاف رئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز، أن بطولة الفراعنة الدولية انطلقت في نسختها الأولى عام 2019، وتطور شكلها مع كل نسخة جديدة يتم تنظيمها، حتى باتت واحدة من البطولات الدولية التي تحرص جميع الدول والمنتخبات على المشاركة بها.

وأقيمت النسخة الأولى من بطولة الفراعنة الدولية عام 2019 في الغردقة، وشهد عام 2021 تنظيم النسخة الثانية، وأقيمت النسخة الثالثة عام 2022، ولم يتبق سوى ساعات على انطلاق النسخة الرابعة من البطولة.