تفاصيل استئناف أكرم حسنى لفيلم "العميل صفر" بطاقم عمل جديد

قرر النجم أكرم حسني العودة للعمل من جديد، على فيلمه "العميل صفر"، بعد فترة توقف دامت ما يقرب من عامين، وذلك بعد تغيير طاقم العمل بالكامل، وعلى رأسهم المخرج كريم العدل، الذي حل بديلا للمخرج محمد سامي.

أسماء أبواليزيد تحل مكان نيللى كريم.. وتعديلات لقصة الفيلم

وعقد "العدل" عدة جلسات عمل مع أكرم حسنى، للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، خاصة أن هناك جزءا كبيرا من قصة الفيلم تم تعديلها، من قبل أكرم حسنى والمنتج وائل عبدالله، خاصة أن الفيلم فكرة أكرم وسيناريو وحوار وائل عبدالله.

كما حلت النجمة أسماء أبواليزيد لتقوم بدور البطولة النسائية أمام أكرم حسنى، خلفا للنجمة نيللى كريم، التى اعتذرت مؤخرا عن عدم استكمال الفيلم على الرغم من أنها كانت صورت جزءا من أحداث العمل، وذلك نظرًا لارتباطها بأعمال فنية أخرى في الوقت الذي قررت فيه الشركة المنتجة استكمال التصوير.

"العميل صفر" يسجل عودة نيكول سابا للسينما

من جانبها تعاقدت النجمة اللبنانية نيكول سابا، للمشاركة فى بطولة الفيلم ليسجل عودتها إلى السينما بعد غياب دام 8 سنوات منذ أن قدمت آخر أفلامها "حياتى مبهدلة" أمام النجم محمد سعد، وتم إنتاجه عام 2015، وهو من إخراج شادى علي.

ويواصل كريم العدل، حاليا التحضيرات الخاصة بمعاينة أماكن التصوير، فى الوقت الذى تواصل فيه شركة الإنتاج التعاقد مع باقي أبطال العمل الآخرين وتسكين الأدوار، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الفترة المُقبلة عقب إجازة عيد الأضحى.

تفاصيل وأبطال فيلم "العميل صفر"

تدور أحداث فيلم "العمل صفر"، في إطار كوميدي حول شخصية فرد أمن يحلم أن يكون بطلا من الأبطال الكبار، أصحاب المغامرات الشهيرة مثل جيمس بوند لكنه بالطبع يفشل في ذلك من خلال مواقف كوميدية حتى يوضع في موقف جديد ويثبت أنه بطل حقيقي.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، نيكول سابا، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، لبلبة، محمد علاء، وليلي عز العرب، وفكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وإنتاج وائل عبدالله، ومن إخراج كريم العدل.

آخر أفلام أكرم حسني

وكانت آخر أعمال أكرم حسني السينمائية فيلم "ديدو"، الذي عرض فى موسم عيد الفطر عام 2021، أمام النجم كريم فهمى وشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم بيومي فؤاد، أحمد فتحي، حمدي الميرغني، محمد ثروت، هدى المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع، وهو سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.