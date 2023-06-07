الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط عبوات شوكولاتة ومقرمشات منتهية الصلاحية في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة محمد عوض، وكيل وزارة التموين بمحافظة بورسعيد، ضبط أحد المخازن بدائرة حي الضواحي بحوزته كميات كبيرة من المقرمشات منتهية الصلاحية بتواريخ الإنتاج المدون على العبوات بالإضافة إلى سيارة ربع نقل محملة بعبوات من الشيكولاتة المنتهية الصلاحية.

وتمكنت الحملة المكونة من محمد حلمي، وكيل المديرية، الذي وجّه بتشكيل حملة بقيادة المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة التموينية وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة التموينية حسن عبدالله، ومحمد السحراوي، كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع العميد سهيل الجبالى رئيس قسم شرطة مباحث التموين، من ضبط سيارة ربع نقل تجوب المحافظة محملة بكمية تقدر بـ 1200 عبوة بلاستيكية بدون بيانات لتواريخ الإنتاج والانتهاء وبها تغيرات واضحة بالخواص والشكل الظاهري مخالفة للقرار الوزاري 107 الخاص بوضع تواريخ الإنتاج والصلاحية والبيانات على المنتجات الغذائية ومخالفاً لقانون رقم 281 لسنة 1994 وقانون 10 لسنة 1966 الخاص بقمع الغش والتدليس لعدم وجود بيانات والخاص بحظر تداول الأغذية فى الأحوال الآتية: إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة فى التشريعات النافذة،كما كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومغشوشة.

كما تمكن رجال الرقابة من ضبط أحد المخازن بحى الضواحى بحوزته كمية تقدر بــ 3750 كيس مقرمشات منتهية الصلاحية بتواريخ الانتاج المدونة على العبوات تشكل خطراً على صحة المواطنين إذا تم تناولها.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة لحين صدور قرار النيابة.

جانب من الحدث

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إدارة الرقابة التموينية التجارة الداخلية التحفظ على الكمية التحفظ على التموين والتجارة

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