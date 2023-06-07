الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يؤكد أهمية المشاركة والمسئولية المجتمعية للإعلام فى دعم التنمية

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أن مؤتمر الإعلام والمشروعات القومية المصرية يأتى امتداداً لسلسلة من جهود التعاون بين محافظة مطروح والهيئة العامة للاستعلامات إيماناً بقوة ودور الإعلام، وأهمية المشاركة والمسئولية المجتمعية للإعلام فى دعم جهود التنمية والتعريف والترويج لها مع اشتراك الجميع في حماية وبناء الوطن مع كل ما يبذل من جهود وإنجازات غير مسبوقة بدأت بالتأكيد على أهمية بناء الإنسان انطلاقا إلى  البناء والتعمير فى كافة ربوع الوطن من أجل الوطن وتحقيق مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة يجب الحفاظ عليها.

وأشار إلى ما تحقق على أرض مطروح  كجزء من الوطن وما يلمسه أبناء المحافظة من مشروعات قومية وتنموية متعددة فى كافة المجالات بفكر وسواعد المصريين كمدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربية، وتطوير الطريق الدولي الساحلى مطروح إسكندرية وطريق وادى النطرون- العلمين. 

وأوضح أن المشروعات تضمنت أيضا طريق محور روض الفرج –الضبعة وسيوة / جغبوب وكذا تطوير طريق سيوة مطروح الخرسانى ورفع كفاءة الطريق الأسفلتى بطول ٣٠٠كم والقطار الكهربي السريع السخنة – العلمين – مرسي مطروح ومشروع مستقبل مصر لزراعة  الـ٢،٢ مليون فدان وقاعدة محمد نجيب، وتطوير ميناء السلوم البرى بوابة مصر الغربية وقاعدة ٣ يوليو البحرية وميناء جرجوب البحري ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة محطات تحلية مياه البحر وغيرها من مشروعات كبرى.

الهيئة العامة للاستعلامات الطريق الدولى الساحلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المسئولية المجتمعية المشروعات القومية محطات تحلية مياه البحر

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