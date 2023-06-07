خطوات جادة في عمق القارة السمراء.. اقتصاديون: "مستقبل مُشرق للعلاقات المصرية الإفريقية"

كشف ممثلو مجتمع الأعمال والخبراء، أهمية زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الأفريقية والتي تأتى في إطار الانتشار الاقتصادي الذي تستهدفه الدولة المصرية في القارة السمراء، من خلال فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية وجذب فرص الاستثمار المختلفة والعمل على زيادة حجم الصادارات المصرية للدول الأفريقية بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في عدد كبير من المجالات.

السفير جمال بيومي

وقال السفير جمال بيومي، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية تمثل أحد أهم المجالات التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، حيث تتميز هذه العلاقات بالتبادل التجاري المهم والاستثمارات المشتركة.

وأضاف "بيومي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا ارتفع مؤخرًا، حيث تعتبر مصر من بين الدول الأفريقية الرائدة في التجارة مع دول القارة السمراء، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأسواق القارة الإفريقية نحو 2 مليار و117 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث أن قيمة الصادرات السلعية المصرية إلى القارة بلغت مليار و611 مليون دولار كما بلغت قيمة الواردات المصرية من القارة 506 مليون دولار ويتميز هذا التبادل بالتنوع في الصادرات والواردات، حيث تتمثل صادرات مصر الرئيسية إلى دول أفريقيا في المواد الغذائية والمنتجات الكيماوية والأسمدة والأدوية والملابس والمنتجات الطبية، فيما تتمثل واردات مصر الرئيسية من دول أفريقيا في الزيوت النباتية والحيوانية والغاز الطبيعي والمواد الخام.

المهندس وائل الشهاوي

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي وائل الشهاوي، إن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر ودول أفريقيا في تطور مستمر، خاصة في مجالات “الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة والطاقة”.

وتابع “الشهاوي” أن الحكومة المصرية تسعى لتعزيز تلك العلاقات بشكل أكبر من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل إجراءات الاستثمار، مُشيرًا إلى أن التجارة الاستثمارات المصرية بافريقيا ارتفعت عام 2021 بقيمة 1.2 مليار دولار ليصل اجمالي الاستثمارات المصرية بالقارة إلى 10.2 مليار دولار بينما بلغ إجمالي الاستثمارات الافريقية في مصر نحو 2.8 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاستثمارات في مجالات الطاقة والكهرباء تصدرت الأولويات المصرية في إفريقيا، حيث تقوم الشركات المصرية بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى في هذا المجال في دول القارة السمراء، كما تستثمر مصر أيضاً في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والسياحة.

وأوضح أنه تتميز صادرات مصر إلى دول أفريقيا بالتنوع والاختلاف، حيث تشمل هذه الصادرات المواد الغذائية والأسمدة والمنتجات الكيماوية والأدوية والملابس والمنتجات الطبية وغيرها. وتعتبر السوق الأفريقية واحدة من الأسواق الرئيسية لصادرات مصر، حيث تمثل دول أفريقيا حوالي 10 % من إجمالي صادرات مصر، ويتوقع أن يزداد حجم الصادرات إلى دول أفريقيا في المستقبل القريب نظراً للتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة السمراء.

الدكتور حامد جميل

فيما قال الدكتور حامد جميل، عضو شعبة الفلزات والتعدين بالنقابة العامة للمهندسين، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الإفريقية تحظى باهتمام الحكومة، حيث تتسعى مصر إلى تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر من خلال توفير المزيد من الفرص الاستثمارية وتسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة. وتتطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول أفريقيا وتوسيع نطاق التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، وذلك لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي في القارة الأفريقية.