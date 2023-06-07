"الرقابة المالية" تقر إفصاح دعوة عمومية "المصريين للاستثمار" لتعديل القيمة الإسمية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وذلك بشأن قرارات مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 23 مايو 2023.

وقالت الهيئة في بيان لبورصة مصر اليوم، إن ذلك بشأن قرار دعوة الجمعية العامة غير العادية لمناقشة تعديل القيمة الاسمية من جنيه إلى 10 قروش.

وتناقش الجمعية أيضًا زيادة رأس المال المصدر من 50 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، بزيادة قدرها 100 مليون جنيه موزعة على مليار سهم على أساس القيمة الأسمية البالغة 10 قروش للسهم، من خلال الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمي كل بحسب مساهمته في رأس المال مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

جدير بالذكر أنه كشفت القوائم المالية لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 183%، على أساس سنوي، لتسجل صافي خسارة بلغ 849.8 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل خسائر بقيمة 300.3 ألف جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كشفت القوائم المالية لشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 183%، على أساس سنوي.