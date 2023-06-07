عمومية "أكرو مصر" تُقر ترحيل الأرباح وانتخاب مجلس إدارة جديد

قررت الجمعية العامة العادية لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الموافقة على مشروع اقتراح توزيع الأرباح لسنة 2022 بترحيل الأرباح بعد خصم الاحتياطي القانوني وحصة العاملين وحصلة مجلس الإدارة.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، إن الجمعية صدقت على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات عنها وتقرير الحوكمة وتقرير مراقب الحسابات عنها وذلك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

وذكرت الشركة، أنه تم انتخاب مجلس إدارة بالتزكة بنظام التصويت التراكمي لدورة جديدة ويتكون المجل من 11 عضواً.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، عن العام الماضي، تراجع ربح الشركة بنسبة 7.3% على أساس سنوي، لتسجل صافي ربح بلغ 113.11 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 122.04 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.57 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال 2021.

وعلى صعيد القوائم المستقلة، تراجعت أرباح الشركة خلال العام الماضي لتسجل 139.4 مليون جنيه، مقابل 158.008 مليون جنيه أرباح خلال العام السابق له.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، عن العام الماضي، تراجع ربح الشركة بنسبة 7.3% على أساس سنوي.