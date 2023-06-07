برنامج تدريبى عن الجوانب المالية والقانونية فى الأعمال الجامعية بسوهاج

​​نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجا تدريبيا عن "الجوانب المالية والقانونية في الأعمال الجامعية"، الذي شارك به ٢٠ عضو هيئة تدريس من أساتذة مساعدين ومدرسين من كليات الجامعة المختلفة، واستمر على مدار يومين بواقع ١٠ ساعات تدريبية شاملة العديد من المناقشات والورش التدريبية، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من البرنامج التدريبي تنمية معارف ومهارات المشاركين، فيما يتعلق بالجوانب المالية والقانونية بالأعمال الجامعية، حيث تناول البرنامج التعريف بحقوق وواجبات عضو هيئة التدريس والضوابط القانونية التي تتعلق بها، ومناقشة المخالفات وقواعد النظام التأديبي.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أن البرنامج التدريبي اشتمل في يومه الأول المخصص للجوانب القانونية على التعريف بالهيكل التنظيمي للجامعات والمجالس المختلفة بها، وتشكيل واختصاص ومهام كل مجلس من المجالس على مستوى الجامعة والكلية والقسم، مع التعريف بالمناصب القيادية ومهام كل منصب، لافتاً إلى أنه حاضر باليوم الأول الدكتور حماد مصطفى عزب العميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط وأستاذ القانون المتفرغ بكلية الحقوق بجامعة سوهاج.

وأشار عنبر، إلى أن البرنامج تضمن في يومه الثاني الجوانب المالية في الأعمال الجامعية، حيث تمت مناقشة خصائص الجامعة كمؤسسة غير هادفة للربح، مع التعريف ببنود المصروفات بالجامعة والمحاسبة الحكومية، إلى جانب أنه اشتمل أيضاً على التعريف بمفهوم الموازنة وعلاقة موازنة الجامعة بالموازنة العامة للدولة، وشرح بنود موازنة الجامعة بأبوابها المختلفة حسب اللوائح والقوانين، بالإضافة إلى مناقشة أنواع الرقابة على الموازنة وإجراءاتها وقواعدها، مضيفاً أنه حاضر باليوم الثاني الدكتور عبدالمحسن حسين مدرس المحاسبة بكلية التجارة بالجامعة.

فيما صرح الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أنه تمت إعادة تأهيل مزرعة قسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بالحرم الجامعي القديم، وقال إن الهدف من تأهيل المزرعة وزراعتها لتكون مزرعة بحثية وتدريبية على مستوى عال ومتطور، لخدمة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب الكلية والكليات الأخرى التي تدرس فى قسم النبات، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية للمكان، حيث تم إجراء عمليات تنظيف وحرث الأرض أكثر من مرة لإزالة الحشائش الكثيفة وزراعتها بنباتات أخرى.

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد الكلية، أن المزرعة تقع بجوار إدارة السيارات وملاصقة لصهريج المياه بباحة الجامعة بالمقر القديم، مضيفاً أنه قام عمال متخصصون باستصلاح الأرض وبدء عملية الزراعة فيها مرة أخرى، وذلك تحت إشراف كل من الدكتور خلف على فايز، والدكتور ضياء رضوان أساتذة فسيولوجيا النبات بالكلية والدكتور أحمد الكردي أستاذ مساعد بقسم النبات.

وأشار الدكتور علي أبوعامر رئيس قسم النبات والميكروبيولوجي، إلى أنه تم شراء شتلات متنوعة من مشتل كلية الزراعة ومشاتل متخصصة من خارج الجامعة لزراعتها بالمزرعة، مثل بعض الأشجار المثمرة وأشجار الزينة كي تضفي لمسة جمالية، الي جانب بذور لبعض النباتات لاستخدامها كعينات طلابية.

ومن جانبه قال الدكتور خلف علي فايز، إن المزرعة تضم عددا من النباتات التي تخص بعض المقررات الطلابية (مثل مقرر تصنيف زهري والفلورا النباتية)، كما سيتم استخدامها في إجراء تجارب بحثية حقلية لطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى زراعة بعض نباتات الزينة التي تصلح زراعتها في البيئة المكشوفة لاستخدامها لتزيين طرقات ومعامل القسم والكلية.

وأوضح الدكتور ضياء رضوان، أن موعد الزراعة يتم في موسمين هما الموسم الشتوي في بداية شهر سبتمبر، وتتم فيه زراعة بعض النباتات التي تلزم بعض المقررات مثل مورفولوجيا النبات للفصل الدراسي الأول لكليات العلوم والتربية والزراعة وغيرها، والموسم الصيفي في بداية شهر فبراير وتتم فيه زراعة بعض النباتات التي تلزم لمقررات تصنيف النباتات الزهرية والفلورا النباتية.