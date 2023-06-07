محافظ أسيوط يبحث الموقف الحالي لتوريد القمح للشون والصوامع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعه الدوري لمتابعة سير العمل في منظومة توريد محصول القمح ومستجدات الموقف الحالي في كل مركز من حيث المساحة المنزرعة التي تم حصادها والكميات الموردة حتى اليوم والمستهدف على مستوى كل مركز والسعات التخزينية المتاحة والتسهيلات والتيسيرات المقدمة للموردين خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية للمزراعين والتجار الموردين والتيسير في أعمال استلام القمح ومتابعة منظومة صرف النخالة الخشنة "الردة" من خلال الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة لعملية الصرف لتحفيز المزارعين وتشجيعهم على الإقبال لزيادة كميات التوريد وتجنب أية ممارسات قد تؤثر على سير أعمال ومنظومة التوريد.

جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وممدوح حماد مدير مديرية التموين بالمحافظة والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس علي هريدي مدير عام الشئون الزراعية بمديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية على مستوى المحافظة.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ أسيوط، أن محصول القمح من المحاصيل الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين وتأمينه يمثل أمنًا غذائيًا وقوميًا للدولة ومواطنيها ولابد من الإلتزام بمعايير وضوابط عمليات التوريد وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وتحفيزهم والتعامل بكل حسم مع عمليات الحجب والإخفاء مشيرًا إلى أن ما تم توريده حتى اليوم بلغ ما يقرب من 104 آلاف طن بجميع المواقع التخزينية على مستوى المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع والتحقق من جودة الأقماح الموردة وتكثيف الحملات التموينية على المخازن للتأكد من التزامها بكافة التعليمات لحظر تداول الأقماح خارج الإطار القانوني لأعمال التوريد بالشون والصوامع المخصصة والقضاء على السوق السوداء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد اللواء عصام سعد، على استمرار مراجعة كافة الحيازات الزراعية الخاصة بمحصول القمح والتأكد من قيام أصحابها بتوريد كميات القمح للصوامع والشون طبقا للمساحة المسجلة بالحيازة منعًا للتلاعب ولضمان توريد القمح وتحقيق المستهدف.

وأشار إلى أنه في حالة عدم التزام المزارعين بتوريد الأقماح يتم وقف البطاقة الزراعية مما يترتب عليه عدم صرف الأسمدة المخصصة لهم، مطالبًا وكيل وزارة التموين بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل اللجان المختصة بذلك وتذليل العقبات وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.

وفي نهاية الاجتماع كرم محافظ أسيوط المهندس علي عيسى مدير إدارة أبوتيج الزراعية لجهده وتميزه في الإدارة الزارعية، وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين، حيث تعد إدارة أبوتيج الزراعية أحسن إدارة في توريد القمح لموسم 2023.

وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مشيرًا إلى تشكيل غرفة إدارة الازمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg".

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