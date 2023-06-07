يناقش الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير والعاصمة الإدارية.. بدء اجتماع مجلس الوزراء

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لبحث سير الأعمال وبحث عدد من الملفات الهامة على طاولة الوزراء، وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من المتوقع أن تتصدر اهتمامات اجتماع مجلس الوزراء اليوم، مدى تأثير قرارات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار فى تحقيق نقلة ولو أولية للاقتصاد المصري.

ومن المتوقع أيضا الوقوف على استعدادات وجاهزية الوزارات المعنية بافتتاح مشروعات قومية كبرى خلال الفترات القليلة المقبلة، على رأسها المتحف المصري الكبير ومشروعا العاصمة الإدارية والعلمين الجدد.

أيضا من المقرر أن يناقش المجلس اتخاذ عدد من القرارات تقدم التي بشأنها عدد من المحافظين والوزراء، إلى جانب التصديق على قرارات رئاسية، وبحث تنفيذ تكليفات رئاسية بشأن عدد من الأعمال.

كان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر مجلس الوزراء، الدكتور كونستنتينو شوينجا، نائب رئيس الجمهورية ووزير الصحة في زيمبابوي.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والسفيرة سلوى الموافي، سفيرة مصر لدى زيمبابوي، والسفيرة نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية.

كما حضر من دولة زيمبابوي، شيبا شومبياوندا، سفير زيمبابوي لدى مصر، وأعضاء الوفد المرافق لنائب الرئيس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بـ"كونستنتينو شوينجا" في مصر، مؤكداً أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين والتعاون المتبادل في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس إيمرسون منانجاجوا، رئيس جمهورية زيمبابوي، خلال شهر مايو الماضي، على هامش اجتماعات بنك التنمية الإفريقي، وما تم خلاله من تأكيد الزعيمين أهمية استمرار التعاون القائم بين البلدين، واستعداد مصر الدائم لدعم جهود التنمية في زيمبابوي في شتى المجالات.

وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي زيمبابوي على الخطوات الإيجابية والنجاحات التي حققتها خلال الفترة الماضية على صعيد استقرار البلاد، مشيدا بنجاحها في تنظيم قمة تحول إفريقيا Transform Africa التي استضافتها في نهاية أبريل 2023.

وأشاد مدبولي بالخطوات التي حققها البلدان في مجال الأدوية، لافتاً في هذا الإطار إلى التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئتي الدواء في البلدين؛ والذي يُمهد لتوريد الدواء المصري إلي زيمبابوي، مع التأكيد على أهمية أن يُعزز ذلك بدء توريد أولى الشحنات الدوائية في أقرب وقت ممكن.

وأكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للتعاون مع زيمبابوي في بناء العاصمة الذكية (العاصمة الذكية لزيمبابوي) في مجالات الاستشارات والبناء والتشييد وإعادة تأهيل المدن.