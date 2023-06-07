الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الكابلات الكهربائية" تشترى 500 ألف سهم خزينة

البورصة
البورصة

قالت شركة الكابلات الكهربائية، إنها اشترت 500 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء.
وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 6.1%.

يشار إلى أن شركة الكابلات الكهربائية المصرية سجلت صافي ربح بلغ 542.24 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 224.62 مليون جنيه أرباحاً في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة، خلال العام الماضي؛ لتسجل 5.69 مليار جنيه، مقابل 2.66 مليار جنيه خلال العام السابق له.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 141.31 مليون جنيه، مقابل 72.9 مليون جنيه أرباحاً خلال 2021.
وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الكابلات الكهربائية المصرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 75.67 بالمائة، على أساس سنوي.

الكابلات الكهربائية القوائم المالية بورصة مصر بنسبة لقوائم المالية نهاية يونيو الماضي مليار جنيه

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