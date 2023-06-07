الرقابة المالية تنشر إفصاح ابن سينا فارما بدعوة العمومية لتخفيض رأس المال

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة ابن سينا فارما، وفقًا لاحكام المادة(48) من قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وقالت الهيئة، في بيان لبورصة مصر اليوم، إن ذلك بشأن قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 28 فبراير 2023، بالموافقة على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تخفيض رأس المال المصدر من 280 مليون جنيه إلى 252 مليون جنيه، من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 112 مليون سهم بقيمة اسمية 25 قرشًا للسهم الواحد.

يشار إلى أن شركة ابن سينا فارما، سجلت صافي ربح بلغ 72.16 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل 58.8 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 6.84 مليار جنيه، مقابل 5.33 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 81.91 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس الماضي، مقابل 57.26 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2022.

قرر مجلس إدراة شركة ابن سينا فارما، شراء أسهم خزينة بحد أقصى 10% من إجمالي أسهم الشركة، وذلك من خلال السوق المفتوح.

وأضافت الشركة، أن شراء أسهم الخزينة بهدف دعم سعر السهم في البورصة، وتعزيز ثقة المستثمرين في الشركة وأدائها المستقبلي.

وسجلت ابن سينا فارما صافي ربح بلغ 314.39 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 224.66 مليون جنيه أرباحاً خلال العام السابق له.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال العام الماضي نحو 314.72 مليون جنيه، فيما سجلت الحقوق غير المسيطرة خسائر بقيمة 330.94 ألف جنيه.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 21.73 مليار جنيه، مقابل 18.67 مليار جنيه في 2020.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحاً بلغت 315.65 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 224.78 مليون جنيه في العام السابق له.