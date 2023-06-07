الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الإفتاء" توضح حكم زيارة مقامات الأنبياء وآل البيت

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء إن زيارة مقامات الأنبياء وآل بيت النبوة والصحابة والشهداء والصالحين من أرجى الطاعات قبولًا عند الله تعالى.

وأضافت دار الإفتاء، اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن زيارة تلك المقامات سواء الأنبياء أو آل البيت والصحابة والشهداء والصالحين، من أقرب القربات وأرجى الطاعات قبولًا عند رب البريات؛ لأن زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرعًا.

وكانت دار الإفتاء قد أكدت في وقت سابق، أن زيارة قبر الوالدين، هي صورة من صور بر الوالدين بعد انتقالهما لعموم قول النبي (صلى الله عليه وسلم): «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكِرَةً» رواه أبو داود، وفي خصوص زيارتهما قال (صلى الله عليه وسلم): «مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا، فَقَرَأَ عِنْدَهُمَا أَوْ عِنْدَهُ يس، غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ آيَةٍ أَوْ حَرْفٍ».


 

 

 

دار الافتاء زيارة مقامات الأنبياء آل البيت حكم زيارة مقامات الأنبياء وآل البيت زيارة القبور على جهة العموم مندوب إليها شرع ا زيارة القبور

الأكثر قراءة

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

وزير الإسكان يلتقى نظيره الزامبى لبحث التعاون بين البلدين

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المعهد الكورى للتكنولوجيا

يناقش الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير والعاصمة الإدارية.. بدء اجتماع مجلس الوزراء

وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري استعدادًا لعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"