الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لتاجري هيروين في الشرقية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المؤبد وغرامة مالية 200 ألف جنيه؛ لاتهامهما بحيازة كمية من الهيروين بقصد الاتجار فيها بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سميرسليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

كان المتهمين أحرزا كمية من  الهيروين  في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك بقصد الاتجار وترويج المخدرات على عملائها بمدينة ههيا.

محكمة جنايات الزقازيق المصاريف الجنائية مخدر الهيروين مركز ههيا المستشار محمد عبدالكريم

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