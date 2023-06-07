الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة الدقهلية" تكشف تفاصيل إنجازات إدارة الكلى خلال مايو

الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات إدارة الكلى خلال شهر مايو، قائلا إنه في إطار خطة الارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي تم توفير عدد 2 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى السنبلاوبن المركزي بتكلفة 700 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.. فضلا عن الانتهاء من تجهيز توسعة وصالة جديدة بوحدة الكلي بأحمدية أبوالفتوح بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي إضافية.


ومن جانبه، كشف  الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، أنه تم خلال مايو إجراء عدد 39 ألف جلسة غسيل كلوي لعدد 2900 مريض غسيل كلوي مزمن بالإضافة إلى عدد 348 جلسة غسيل كلوي طوارئ لمرضى الحالات الحرجة بالمستشفيات المختلفة.


ولفت البيلى، إلى أنه ولأول مرة جرى توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفى تمى الأمديد المركزي ومستشفى السنبلاوين المركزي.. علاوة على  تغيير كامل التوصيلات الخاصة بمحطة معالجة المياه بمستشفى منية النصر المركزي لرفع كفاءة الوحدة.


كما أشار مدير إدارة الكلى إلى تنظيم ثلاث محاضرات أونلاين ويبنار لتدريب العاملين بوحدات الكلى ضمن كورس تدريبي بعنوان renal emergency الطواريء في مجال الكلي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتدريب، وكذلك تنظيم عدد 2 دورة تدريبية للتمريض بوحدات الكلى بالدقهلية بالتعاون مع إدارة التمريض بالمديرية بحضور 60 ممرضة من كافة وحدات الكلى بالدقهلية.
 

الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي
شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية شهر مايو

الأكثر قراءة

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

مصرع 4 وإصابة 11 في حادث تصادم على طريق طنطا - كفر الشيخ

وزير الإسكان يلتقى نظيره الزامبى لبحث التعاون بين البلدين

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المعهد الكورى للتكنولوجيا

يناقش الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير والعاصمة الإدارية.. بدء اجتماع مجلس الوزراء

وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري استعدادًا لعيد الأضحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"