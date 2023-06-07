"صحة الدقهلية" تكشف تفاصيل إنجازات إدارة الكلى خلال مايو

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن إنجازات إدارة الكلى خلال شهر مايو، قائلا إنه في إطار خطة الارتقاء والتطوير المستمر لمنظومة الغسيل الكلوي تم توفير عدد 2 ماكينة غسيل كلوي لمستشفى السنبلاوبن المركزي بتكلفة 700 ألف جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.. فضلا عن الانتهاء من تجهيز توسعة وصالة جديدة بوحدة الكلي بأحمدية أبوالفتوح بسعة 3 ماكينات غسيل كلوي إضافية.



ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد البيلى مدير إدارة الكلى، أنه تم خلال مايو إجراء عدد 39 ألف جلسة غسيل كلوي لعدد 2900 مريض غسيل كلوي مزمن بالإضافة إلى عدد 348 جلسة غسيل كلوي طوارئ لمرضى الحالات الحرجة بالمستشفيات المختلفة.



ولفت البيلى، إلى أنه ولأول مرة جرى توفير خدمة تركيب القساطر المستديمة بمستشفى تمى الأمديد المركزي ومستشفى السنبلاوين المركزي.. علاوة على تغيير كامل التوصيلات الخاصة بمحطة معالجة المياه بمستشفى منية النصر المركزي لرفع كفاءة الوحدة.



كما أشار مدير إدارة الكلى إلى تنظيم ثلاث محاضرات أونلاين ويبنار لتدريب العاملين بوحدات الكلى ضمن كورس تدريبي بعنوان renal emergency الطواريء في مجال الكلي، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور إيهاب كمال مستشار الوزير للتدريب، وكذلك تنظيم عدد 2 دورة تدريبية للتمريض بوحدات الكلى بالدقهلية بالتعاون مع إدارة التمريض بالمديرية بحضور 60 ممرضة من كافة وحدات الكلى بالدقهلية.



الغسيل الكلوي