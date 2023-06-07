الأربعاء 07 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات مؤتمر "الإعلام والمشروعات القومية المصرية" بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الإعلامي تحت عنوان: "الإعلام والمشروعات القومية المصرية" والذي نظمته قطاع الإعلام الداخلي بمركز إعلام مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.  

وشهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات المؤتمر بحضور المستشار عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات واللواء نصر محمد نصر، أستاذ العلوم الاستراتيجية، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والعمد والمشايخ وممثلي الكنيسة والأزهر والشباب.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

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الهيئة العامة للاستعلامات السلام الوطني لجمهورية مصر العربية القيادات التنفيذية جمهورية مصر العربية محافظ مطروح المشروعات القومية

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