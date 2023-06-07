انطلاق فعاليات مؤتمر "الإعلام والمشروعات القومية المصرية" بمطروح

انطلقت قبل قليل، فعاليات المؤتمر الإعلامي تحت عنوان: "الإعلام والمشروعات القومية المصرية" والذي نظمته قطاع الإعلام الداخلي بمركز إعلام مطروح تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وشهد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فعاليات المؤتمر بحضور المستشار عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات واللواء نصر محمد نصر، أستاذ العلوم الاستراتيجية، واللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام للمحافظة، وعددًا من القيادات التنفيذية والعمد والمشايخ وممثلي الكنيسة والأزهر والشباب.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم.

IMG-20230607-WA0039

IMG-20230607-WA0037

IMG-20230607-WA0036

IMG-20230607-WA0032

IMG-20230607-WA0033

IMG-20230607-WA0034

IMG-20230607-WA0031

IMG-20230607-WA0029