محافظة القليوبية يسلم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية

سلم اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ملابس الإحرام الخاصة (إسدالات للسيدات وملابس إحرام للرجال) لحجاج الجمعيات الأهلية التابعه لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، بجمعية الشبان المسلمين بمدينة بنها الذين تم اختيارهم ضمن القرعة العلنية لهذا العام ١٤٤٤ هـ ٢٠٢٣م ، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.

وأضاف المحافظ، أن نتيجة القرعة ظهرت باختيار عدد ٢٢٨ حاج على مستوى محافظه القليوبية، مقسمين بين المستوى الأول والمستوى الثالث على النحو التالي:

عدد ٩٠ حاج مستوى أول (عدد ٢مجموعة) بواقع ٤٥ حاج لكل مجموعة

عدد ١٣٨ حاج مستوى ثالث (عدد ٣مجموعة ) بواقع ٤٦ حاج لكل مجموعة، كما تم اختيار عدد ٥ مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسيير الحج والعمرة.

وخلال الزيارة هنأ المحافظ الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وطالبهم بالالتزام بكافة التعليمات من الفرق المسئولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم موجها مرافقى بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين

وأكد الهجان، بأنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.