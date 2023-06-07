الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

تواصل مديريات التربية والتعليم، على مستوى الجمهورية، اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، فى تلقي اعتذارات المعلمين المنتدبين فى المشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022-2023.

وبدأت وزارة التربية والتعليم فى تسليم خطابات الندب للمنتدبين للمشاركة فى أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدارسي الحالي 2022-2023، أول أمس الإثنين.

وطالبت الوزارة، أنه فيما يخص الخطاب المرتد يرفق معه إثبات عدم استلام الخطاب في الحالات الآتية:

- نقل من المدرسة، ويرفق إخلاء الطرف معتمداً ومختوماً صورة طبق الأصل.

- القيام بإجازة، ويرفق قرار القيام بالإجازة وإخلاء الطرف معتمداً ومختوماً صورة طبق الأصل.

- حالات الوفاة، شهادة الوفاة معتمدة ومختومة صورة طبق الأصل.

- الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة إلى المحكمة التأديبية معتمداً ومختومًا صورة

طبق الأصل.

وطالبت الوزارة الراغبين في الاعتذار عن أعمال الامتحانات التقدم بأحد الأعذار القانونية «بدون بديل» ولا يعتبر البديل سببا لقبول الاعتذار، ويتم قبول الاعتذار في الحالات الآتية:

- قومسيون طبی حدیث 2023 من القومسيون الطبى العام، ولن ينظر إلى غيره من الشهادات الطبية وخلافه من المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مدون به «يعفى من أعمال الامتحانات».

- حالات الوفاة، ترفق شهادة الوفاة «الزوج/ الزوجة» لم تتجاوز العام.

- الأم التي لها طفل عمره لا يزيد عن عامين، وترفق شهادة ميلاد الطفل.

- سفر الزوج لخارج البلاد، يرفق خطاب معتمد من جهة العمل على رأس العمل.

- ندب الزوجين لأعمال الامتحانات، يقبل من أحدهما فقط مع إحضار أصل الخطاب للاطلاع.

- شهادة تأهيل عجز 5%.

- الطفل ذو الاحتياجات الخاصة «تقرير طبي- شهادة الميلاد».

- العمل جزء من الوقت، «مستند معتمد دال على ذلك».

- خصومة ثأرية «خطاب حديث صادر من مديرية الأمن لهذا العام 2023».

- الإحالة للمعاش أثناء فترة أداء الامتحانات «صورة المستند».

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استمرار تلقي اعتذارات المعلمين عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

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