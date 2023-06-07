طلبة إعلام يطلقون أول فيلم وثائقي عن موسوعة جينس في مصر

قدم مجموعة من الطلاب بكلية الإعلام جامعة 6 أكتوبر مشروع تخرجهم الذي نال إعجاب الجميع الكثير كأول فيلم وثائقي عن موسوعة جينس في مصر.

وقالت رنيم تاج الدين طالبة بالكلية ،٢٢ عاماً، إن فكرة المشروع كانت صعبة وتحتاج لمجهود كبير لأننا حابين نعمل حاجه جديدة لم يتم العمل عليها من قبل في كليات إعلام وفكرنا أننا نتحدث عن موسوعة جينس بالتحديد في مصر.

وأضافت رنيم تاج الدين، خلال حديثها لـ “الدستور”،: تحدثنا عن موسوعة جينيس وماذا لو كانت موجودة زمان في عهد الفراعنة المصرية، كانت مصر حينها تحصل على اللقب في بناء الأهرامات و معبد رمسيس و نهر النيل لكن جينيس بدأت في عام ١٩٥٥، ومن هنا بدأت فكرة معرفة الأبطال الحقيقين الذين شاركوا في جينيس وعن الخطوات التي تمت لدخولهم موسوعة جينيس ورد فعل مصر لهذة الجوائز العظيمة.

وأكدت أن الهدف الحقيقي هو تسليط الضوء علي مصر وأننا نشجع الشباب الذين يمتلكون موهبة في دخول موسوعة جينيس، ويعلم العالم العربي إن مصر أهم دولة بدعم شبابها.

وأوضحت أن أصدقائنا استغربوا فكرة المشروع خصوصاً إن موسوعة جينس عالمية، وإننا حاولنا نتواصل مع مالكي الموسوعة وبالفعل أصدقائنا من الكلية والمشاريع الأخرى يشجعوننا، ودائمًا ما نساعد بعضنا البعض، بالأخص بعد عرض الفيلم أمام لجنه التحكيم التي انبهرت به، واشادت بالمجهود المبذول فيه.