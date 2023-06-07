تعرف على كواليس زيارة بابا الفاتيكان إلى البرتغال في أغسطس

أصدرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، برنامج زيارة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان إلى البرتغال بمناسبة اليوم العالمي السابع والثلاثين للشباب، من الثاني وحتى السادس من أغسطس ٢٠٢٣.



إذ يغادر قداسة البابا فرنسيس مطار فيوميتشينو الدولي في روما عند الساعة الثامنة إلا عشر دقائق من صباح الأربعاء الثاني من أغسطس، ويصل مطار فيغو مادورو في لشبونة عند الساعة العاشرة حيث سيجرى الاستقبال الرسمي وعند العاشرة والدقيقة الخامسة والأربعين ستجرى مراسم الاستقبال في القصر الرئاسي حيث سيقوم البابا فرنسيس بزيارة مجاملة إلى رئيس الجمهورية، وسيلتقي أيضا السلطات والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في المركز الثقافي.

وسيلتقي بابا الفاتيكان عند الساعة الخامسة إلا ربع من عصر اليوم نفسه رئيس الوزراء، ذلك في السفارة البابوية. كما سيكون له لقاء عند الخامسة والنصف عصرًا مع الأساقفة والكهنة والشمامسة والمكرسين والمكرسات والإكليريكيين والعاملين الرعويين ذلك في دير "Mosteiro dos Jerónimos".

وتابعت دار الصحافة للكرسي الرسولي في بيان له: الخميس الثالث من أغسطس، سيلتقي البابا فرنسيس عند التاسعة صباحا الشباب الجامعيين في "الجامعة الكاثوليكية البرتغالية"، كما سيلتقي عند العاشرة والدقيقة الأربعين شباب "سكولاس أوكورينتيس" ذلك في مقر "سكولاس أوكورينتيس" في Cascais. وعند الساعة السادسة إلا ربعًا حفل الاستقبال وذلك في حديقة إدوار السابع " Parque Eduardo VII".

واختتم: “أما يوم الأحد السادس من أغسطس، فسيترأس قداسة البابا فرنسيس القداس الإلهي عند الساعة التاسعة صباحا بمناسبة اليوم العالمي للشباب، ذلك في حديقة تيخو. وسيكون له لقاء عند الرابعة والنصف عصرا مع متطوعي اليوم العالمي للشباب، وعند الساعة السادسة إلا عشر دقائق من مساء الأحد، سيغادر قداسة البابا فرنسيس مطار فيغو مادورو في لشبونة متوجها إلى روما، ويصل مطار فيوميتشينو الدولي عند الساعة العاشرة والربع مساء”.