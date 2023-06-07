الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: حقنة مخدر وراء وفاة شاب ملقى بالشارع بمنشأة ناصر

جثة
جثة

كشفت تحريات رجال مباحث القاهرة أن جرعة مخدرات زائدة كانت السبب في وفاة الشاب الذي عثر عليه ملقى بأحد شوارع منشأة ناصر.

وأوضحت التحريات أن المجني عليه ذهب ليتعاطي حقنة مخدر بدائرة القسم أودت بحياته في الحال، حيث قام رجال مباحث قسم شرطة منشأه ناصر بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مكان العثور على جثة شاب ملقاة بدائرة القسم، لحل لغز القضية وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة على جثة شاب بأحد الشوارع الجانبية دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

وتلقى ضباط مباحث منشأة ناصر بلاغ يفيد العثور على جثة شاب ملقاه بأحد الشوارع، وبانتقال رجال المباحث عثروا على جثة شاب في العقد الثاني من عمره يدعى وليد. ع 24 سنة يرتدي كامل ملابسه.

وبسؤال شهود العيان أفادوا بأن المتوفى غريب عن المنطقة وغير معتاد التردد عليها، لكنهم عثروا على جثته ملقاة بالشارع.

بإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر بالواقعة وسرعة ورود تحريات المباحث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اجهزة الامن أحد شوارع اشرف اشرف الجندي أخل أجهزة الأمنية بالقاهرة آفاد اقت

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