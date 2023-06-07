الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد الباز: المصحف ليس رمزا للإرهاب

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الدعاية الإسرائيلية عندما تحدثت عن المجند المصري الذي قتل في إسرائيل بعد تسببه في مقتل 3 من جنودهم، أصرت على الإشارة إلى أن المجند كان معه مصحفًا، بالإضافة إلى كلاشينكوف، لأخذ المسألة باتجاه أنه إرهابي.

وأضاف خلال لايف “البساط أحمدي” عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: "المصحف لا يمكن يكون رمزا للإرهاب".

وأشاد الباز بحكمة الجيش المصري، الذي تعامل بحكمة شديدة، وأعرب عن خالص التعازي لأسر المتوفين، وتعامل مع المسألة كحادث.

وعلق الباز، على احتفاء الناس على السوشيال ميديا، بالمجند، قائلًا: "لا أرى فيما فعله بطولة، إسرائيل كانت وستظل عدو نكرهها، وهي دولة أجرمت في حق مصر بشكل كبير جدًا، تعاملوا مع الأسرى بوحشية، إسرائيل أجرمت في حق مصر جرائم لا تسقط بالتقادم، لكن أصبح بيننا معاهدة سلام يجب نحترمها، والحديث عن أنه كشف زيف الجيش الإسرائيلي، أمر غريب، لأننا أثبتنا هذا في 1973، ولم نحتاج لأحد يقتل منهم ثلاثة لإثبات زيف جيش الاحتلال".

وأردف: "أمر غريب أن يحظى بكل هذا الهتاف، بينما شهداؤنا الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب كان يمر مرورًا عابرً، وحالة الفرحة والانبهار وأنها رسالة، مشاعر سذجة".

وختم: "لا أرى المجند بطلا شعبيا، ولا مجرما عتيد الإجرام، وإنما هو حادث لا يجب أن يتحول إلى صراع ونزاع". 

محمد الباز الباز لايف البساط احمدي

مواد متعلقة

المخرج خالد يوسف: خطر الإخوان لم ينته.. ولو لم ينزل الجيش لحمايتنا من بلطجية الجماعة الإرهابية فى 30 يونيو لوقعنا فى مهلكة

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

"الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية الخميس والجمعة وتنصح بارتداء الكمامات

بعد استجابة الرئيس السيسى.. نقل الطفل مصطفى لمستشفى أطفال مصر لعلاجه

خالد يوسف: كل أهالى القرى انتفضوا ضد مرسى فى 30 يونيو

خالد يوسف يفجر مفاجأة لـ"الشاهد" عن تصوير 30 يونيو: كانت فكرتى من 25 يناير

خالد يوسف لـ"الشاهد": لولا الجيش لهجم بلطجية الإخوان على المتظاهرين

حسن يوسف: لهذا السبب أعتقد أن سعاد حسنى قتلت

الأكثر قراءة

حقيقة استغلال مدرسة للأعمال المنافية للأداب بمدينة العاشر من رمضان

مختار نوح لـ "الشاهد": طارق الزمر فُتن بالكثرة.. وهشام عشماوي أصابه غرور "التمكين"

مختار نوح لـ"الشاهد": خيرت الشاطر حساباته السياسية كانت ضائعة

مختار نوح لـ"الشاهد": كان يوجد مخطط من خلال اعتصام رابعة بأن يكون هناك مد شيوعى

الحماية المدنية تخمد حريق التهم عددا من المحال التجارية فى مطروح

توافق أممى بريطانى على 3 إجراءات بشأن الانتخابات الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب الحمادي

الروائى الكويتى عبد الوهاب الحمادى يروى حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"