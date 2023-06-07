الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مختار نوح لـ"الشاهد": خيرت الشاطر حساباته السياسية كانت ضائعة

مختار نوح
مختار نوح

قال المفكر والباحث القانوني مختار نوح، إنه حضر أبرز خلافات الإخوان ومنها وقوع طلق بين أزواج، وشهادة زوجة على زوجها في اغتيال الشهيد هشام بركات، وأنها سمعته وهو يتحدث في الهاتف.

من يقف في وجه 30 يونيو سيقف في وجه تاريخ جديد 

وأضاف “نوح”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي والدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سمع بأذنه أن 30 يونيو هي زوبعة في فنجان، وكان وقتها بالبحيرة وحذر المجموعة المجتمعة أن هذا كلام غير مدروس، وأن من يقف في وجه 30 يونيو سيقف في وجه تاريخ جديد وصناعة جديدة.

وأوضح أن النظرة له أنه هزم نفسيًا وأنه انبهر من صف الجيش والعساكر والمصطلحات التي كانت تردد، مؤكدًا إن خيرت الشاطر كل حساباته السياسية كانت ضائعة وكان دائمًا يبسط الأشياء ويصر على أنها كذلك وكانت النتائج عكسية.

خيرت الشاطر حساباته السياسية يبسط الأشياء 30 يونيو تاريخ جديد

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