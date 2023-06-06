ماهو التصلب المتعدد وعلاقة فيروس كورونا به ؟.. أستاذ مخ وأعصاب توضح

كشفت الدكتورة نيفين محي الدين، أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، إن مرض التصلب المتعدد “MS”،هو مرض مناعي، يصيب الإنسان، لأن المناعة تهاجم الفيروسات ولكنها فجأة تهاجم الجسم ويسبب مشاكل في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم، وبعدها تبدأ أعراضه في الظهور.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن أعراضه تكون في التهاب عصب بصري، وتنميل في أحد الأطراف، أو ضعف في الأيد والقدم، أو إزدواجية في الرؤية، مؤكدة أنه يجب على المريض في حال ظهور هذه الأعراض الظهور لطبيب مخ وأعصاب حتى لا تتفاقم الإصابة.

وأشارت إلى أن أعراض التصلب المتعدد تبدأ من سن 10 سنوات وحتى 50، ولكن نسب الإصابة الأكبر تكون ما بين سن 20 وحتى الـ 40.

علاقة كورونا بالتصلب المتعدد

وأوضحت أن فيروس كورونا ليس له علاقة بالتصلب المتعدد، إلا إذا كان الشخص يعني منه ولكنه غير ظاهر، فإصابته بكوورنا تؤدي لنشاطه وظهوره، وكذلك من الممكن أن يظهره لقاح كورونا، مؤكدة أن الإجهاد قد يكون أحد أسباب الإصابة به، ولكنه مازال محل بحث حتى الآن.