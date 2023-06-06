مصطفى الفقي ووزير التموين أول الحاضرين بعزاء شقيقة عصام شرف (صور)

حرص الدكتور مصطفى الفقي سكرتير رئيس الجمهورية للمعلومات سابقاً ورئيس مكتبة الإسكندرية السابق، على تقديم واجب العزاء في شقيقه عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق، والمقام بدار مناسبات مسجد عمر مكرم بالتحرير مساء اليوم الثلاثاء.

كما قدم عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين العزاء ومن أبرزهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وعصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأعلن نجل الراحلة وفاتها السبت الماضي، كما تم إقامة صلاة الجنازة عليها عقب صلاة ظهر ذلك اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين بحضور عدد من الشخصيات العامة.

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