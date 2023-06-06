الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى يوجه نداء إلى أسر الشباب المقبلين على الزواج: بلاش نضغط على بعض

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ارتفاع الأسعار الجنوني طال الأجهزة الكهربائية، حيث أصبح لتلك الأجهزة أسواق سوداء مثل التي توجد في المعاملات المالية.

ركود في شراء الأجهزة الكهربائية

وأكد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك حالة من الركود على شراء الأجهزة الكهربائية بعد ارتفاع أسعارها في شارع عبدالعزيز، معبراً: "الشارع ده أرخص أسعار في مصر ومع ذلك خالي من المواطنين نظراً لارتفاع الأسعار". 

موسم الزواج المصري 

وتابع: "الفترة دي هي موسم زواج ولا أمانع من الزواج ولكن على الأهالي والشباب المقبل على الزواج شراء ما يلزم احتياجات المنزل الأساسية فقط في البداية".

أحمد موسى على مسئوليتي الاجهزة الكهربائية صدى البلد شارع عبد العزيز

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