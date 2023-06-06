وسائل إعلام: هجوم إلكتروني واسع يستهدف الخطوط الجوية البريطانية

أعلنت وسائل بريطانية، الثلاثاء، عن هجوم إلكتروني واسع يطال عدة مؤسسات كبرى منها الخطوط الجوية البريطانية، مشيرة إلى أن قراصنة روس وراء هجوم إلكتروني واسع أسفر عن تسريب بيانات آلاف الموظفين.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن عشرات الآلاف من الموظفين في BBC والخطوط الجوية البريطانية، وبوتس، وإير لينجوس قد سُرقت تفاصيلهم بسبب هجوم إلكتروني على مزود خدمة الرواتب (Zellis)، كما ألقت مايكروسوفت باللوم في اختراق البيانات على عصابة روسية لمجرمي الإنترنت تدعى كلوب.

أضافت الصحيفة "الباحثون في مجال الأمن السيبراني حذروا من أن هذا الحادث لم ينته بعد، فالقضية أوسع بكثير مما كان يعتقد سابقًا ولا تزال هناك عواقب وخيمة قادمة.

ونشطت عصابة مجرمي الإنترنت الروسية Clop منذ فبراير 2019 حيث نجت من العديد من التحديات ، بما في ذلك مداهمات الخادم من قبل الشرطة الأوكرانية في يونيو 2021 التي تضمنت اعتقال العديد من المتسللين الأوكرانيين الذين يعملون لصالحهم، ونجح Clop حتى الآن في مهاجمة 230 شركة على الأقل ، وفقًا لباحثي الأمن السيبراني.

ووقع الهجوم بسبب وقوع Zellis ضحية لهجوم إلكتروني عبر أحد مورديها الخارجيين ، وهي خدمة التخزين السحابي "Dropbox for enterprise" المسماة MOVEit.