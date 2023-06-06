الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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التعليم: متابعة على المدارس الخاصة والدولية للتأكد من الالتزام بالمصروفات الدراسية المقررة

شادي زلطة
شادي زلطة

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم نبهت على جميع المدارس الخاصة بكافة أنواعها بعدم تحصيل أية مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة للمدرسة عدا 7% بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة، ولهذا يتعين على المدارس الخاصة الالتزام بقيمة المصروفات الدراسية المقررة قانونًا.

مصروفات الجامعات الخاصة 

وأكد زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أصدر كتاب دوري خلال الساعات الماضية للتأكيد على متابعة الوزارة لتنظيم المصروفات المدرسية ومدى التزام المدارس بالقرارات الوزارية المنزمة فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

القرارات الوزارية التعليمية

وتابع:" زيادة المصروفات الدراسية تتم وفق قوانين منظمة وغير متروك الأمر للأهواء، وذلك وفقاً للقرارات الوزارية رقم 20 لسنة 2014، والقرار الوزارى 422 لسنة 2014".

 واستطرد:" نتابع باستمرار تنظيم المصروفات المدرسية ومدى التزام المدارس بالقرارات الوزارية المنزمة فى مختلف المدارس على مستوى الجمهورية".

وذكر أنه سيتم تطبيق المخالفات المالية والإدارية على المدارس الخاصة والدولية في حال عدم التزامها بالقانون المعني بالمصروفات الدراسية.

وكشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة هذا العام، قائلاً "85% من امتحانات الثانوية العامة سيكون اختيار من متعدد، و 15% مقالي، وسبق وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمر صحفى لشرح كافة التفاصيل الخاصة بامتحانات الثانوية العامة آخر العام، وتم الإعلان عن كافة الدرجات التي تخص كل سؤال داخل الامتحان.

وتابع: "قمنا بطرح نماذج استرشادية في بداية شهر مارس الماضي علي موقع الوزارة حتي يتدرب الطلاب علي كيفية الإجابة علي أسئلة امتحانات الثانوية العامة".

شادي زلطة متحدث التعليم مصروفات المدارس الخاصة سي بي سي الستات مايعرفوش يكدبوا

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