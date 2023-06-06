السجن 3 سنوات لفنى تمريض بتهمة تزوير شهادات نجاح بجامعة بنها

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة فني تمريض بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه، على خلفية قيامه بتزوير شهادات نجاح خاصة باجتياز دورات نظرية وعملية تحت اسم "دبلوم علوم طبية" منسوب صدورها لجامعة بنها ومركز اعداد القادة التابع للجامعة فى محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى.

بداية الواقعة عندما تلقت الرقابة الادارية بلاغا من رئيس جامعة بنها يفيد وجود بعض الشهادات المزورة المنسوب صدورها لجامعة بنها ومركز إعداد القادة خاصة بـ دبلوم العلوم الطبية " تمريض وأشعة وتحاليل وصيدلة" وهو غير مدرج تماما فى البرنامج التعليمى ولا تمت للجامعة بصلة.

وتوصلت التحريات الى قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات وختمها بأختام مزورة ومقلدة منسوبة للجامعة ومركز اعداد القادة للتقديم والعمل بها فى عدة جهات وكشفت التحقيقات ان الاختام جزء منها مقلد وجزء اخر سليم حيث تبين تورط احد الموظفين فى القضية وتم نسخ صورة من الاوراق عن واقعة استخدام الخاتم الخاص بمركز اعداد القادة وجارى التحقيق فيها اداريا .

كما تبين من التحقيقات قيام المتهم بتزوير 5 شهادات من هذا النوع لبعض الاشخاص وجارى ملاحقتهم وضبطهم وتحريز الاوراق المزورة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.