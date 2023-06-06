الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن 3 سنوات لفنى تمريض بتهمة تزوير شهادات نجاح بجامعة بنها

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة فني تمريض بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنيه، على خلفية قيامه بتزوير شهادات نجاح خاصة باجتياز دورات نظرية وعملية تحت اسم  "دبلوم علوم طبية" منسوب صدورها لجامعة بنها ومركز اعداد القادة التابع للجامعة  فى محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعى وشريف رشدى. 

بداية الواقعة عندما تلقت الرقابة الادارية بلاغا من رئيس جامعة بنها يفيد وجود بعض الشهادات المزورة المنسوب صدورها لجامعة بنها ومركز إعداد القادة خاصة بـ دبلوم العلوم الطبية " تمريض وأشعة وتحاليل وصيدلة" وهو غير مدرج تماما فى البرنامج التعليمى ولا تمت للجامعة بصلة.

وتوصلت التحريات الى قيام المتهم بتزوير تلك الشهادات وختمها بأختام مزورة ومقلدة منسوبة للجامعة ومركز اعداد القادة للتقديم والعمل بها فى عدة جهات وكشفت التحقيقات ان الاختام جزء منها مقلد وجزء اخر سليم حيث تبين تورط احد الموظفين فى القضية وتم نسخ صورة من الاوراق عن واقعة استخدام الخاتم الخاص بمركز اعداد القادة وجارى التحقيق فيها اداريا .

كما تبين من التحقيقات قيام المتهم بتزوير 5 شهادات من هذا النوع لبعض الاشخاص وجارى ملاحقتهم وضبطهم وتحريز الاوراق المزورة واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

أختام مزورة الاوراق المزورة الرقابة الإدارية السجن المشدد 3 سنوات تزوير شهادات جامعة بنها رئيس جامعة بنها محكمة جنايات بنها

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو لزيادة التبادل التجاري

برقم الجلوس والاسم.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية 2023 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"