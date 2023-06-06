الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. اتحاد جدة يضم كريم بنزيما حتى عام 2026

بنزيما
بنزيما

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي رسميًا اليوم الثلاثاء، ضم الفرنسي كريم بنزيما لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.

ونشر الاتحاد عبر حسابه فيديو لتقديم لاعب ريال مدريد السابق، وعلق عليه بنزيما :"أنا متحمس أشوفكم في جدة".

 

كان ريال مدريد قد أعلن عن رحيل بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية عقده في أواخر يونيو الجاري، منهيا بذلك 14 عاما قضاها في صفوف الفريق الملكي. 

وخلال تواجده في ريال مدريد منذ عام 2009، نجح بنزيمة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات والدوري الإسباني أربع مرات، كما توج بكأس ملك إسبانيا ثلاث مرات وكأس السوبر الإسباني ثلاث مرات وكأس السوبر الأوروبي أربع مرات وكأس العالم للأندية خمس مرات. 

ورحل بنزيما عن الريال، في الوقت الذي رحل فيه ثلاث لاعبين أخرين وهم ماريانو دياز وماركو أسينسيو وإدين هازارد.

وتوج بنزيما بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، واختير لاعب العام من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، كما انضم للفريق المثالي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،  وفاز بجائزة بيتشيتشي لعام 2022.

 

اتحاد جدة كريم بنزيما بنزيما الفرنسي كريم بنزيما اتحاد جدة السعودي

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