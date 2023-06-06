مستفيد من "حياة كريمة" في أسوان: الطرق الجديدة حفظت أرواح المواطنين

قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتطوير وإحلال البنية التحتية داخل قرى محافظة أسوان، واهتمت المبادرة بإصلاح وحل جميع المشاكل التي تواجه السكان والتي استمرت معهم لسنوات طويلة، لتوفير حياة هادئة خالية من القلق والتوتر للسكان.

الطرق الجديدة حفظت أرواح المواطنين

«حسين عبده» يعيش في قرية «قسطل» التابعة لمركز «نصر النوبة» التابعة لمحافظة أسوان، عانى هو وسكان القرية كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب تهالك الطرق داخل القرية ، مما تسبب في الكثير من الحوادث المرورية وزيادة أعداد الوفيات ، وتمنى فقط أن تنتهي تلك الأزمة التي استمرت لسنوات طويلة مع السكان ، وأثناء جلوسه داخل منزله، تفاجأ بفريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاء لتحقيق حلم السكان من خلال تطوير الطرق وإنارتها.

وقال«حسين» لـ«الدستور»، إن في الماضي كان الوصول للقرية أمرًا صعبًا جدًا بسبب الطرق الغير الممهدة، حيث أن أغلب العمال كانوا يضطرون إلى الخروج من منازلهم فجرًا، حتى يصلوا إلى أماكن عملهم في الوقت المحدد، بسبب سوء حالة الطرق، كما كانت حوادث الطرق أمرًا معتادًا لسكان القرية، كما أن الشوارع كانت ضيقة جدًا، ولا تستطيع سيارات الإسعاف أو الإطفاء الوصول إلى المنازل داخل القرى.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية أصلحت الطرق الرئيسية والفرعية في القرية، ووفرت جميع الخدمات والمرافق الأساسية، التي بدونها لا يمكن أن يحيا المواطن حياة كريمة، وذكر أن المبادرة انتهت من تنفيذ مشروعات كثيرة في قرى أسوان، كان أهمها إصلاح الطرق وإنشاء العديد من الطرق الجديدة ، كما أن «حياة كريمة» عملت على زيادة مساحة البيوت المعاد بناؤها، مع توفير جميع الخدمات لأصحابها، إلى جانب توفير فرص عمل للشباب، من خلال الاستعانة بأبناء القرى في إقامة مشروعاتها ضمن المبادرة، موجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات لسكان القرية ووفروا حياة هادئة خالية من القلق والتوتر، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي ارتقت بالسكان داخل الريف المصري ووفرت لهم الخدمات الأساسية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية.