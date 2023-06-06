حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

قلّل الدكتور أحمد فتحي، أستاذ القلب وعميد معهد القلب السابق، من الأخبار التي تم ترويجها مؤخرًا بشأن وفاة وزير الصحة الأسبق د. أحمد عماد الدين راضي، بأنه توفي بخطأ طبي: "لا يمكن أن نذهب إلى هذا الرأي إلا من خلال أدلة وبيانات تؤكد ذلك"، مؤكدًا أن الطبيب الذي أجرى له العملية على مستوى عال من الدقة والكفاءة.

قال فتحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على صدى البلد: "لا أعتقد هيعمله العملية طبيب صغير أو متدرب والأطباء في المستشفى أكفاء جدًا، كما أن القسطرة التشخيصة مضاعفاتها قليلة جدًا؛ لأن التدخل بالدعامات والأجهزة الحديثة جعلت نسبة حدوث الوفاة نادرة جدًا".

أضاف "متأكد أنه خضع للعملية في مستشفى كبيرة وأجراها أستاذ كبير، وعملية القسطرة ليست خطيرة والعديد من الأشخاص الذين يجرون هذه العملية يخرجون بصورة طبيعية"، لافتًا إلى أن هناك مضاعفات تنتج عن إجراء العمليات الجراحية وهو "وارد في أي دولة".