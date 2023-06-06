الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد أبو اليزيد يكشف جهود الدولة لتحقيق تنمية مستدامة في القطاع الزراعي

القطاع الزراعي
القطاع الزراعي

قال أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، إن الدولة ركزت جهودها خلال السنوات الماضية على أن يكون هناك تنمية مستدامة في القطاع الزراعي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية خلود زهران، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة لا تخدم على الفترة الحالية فقط، ولكنها تعمل للفترة المستقبلية من أجل حقوق الأجيال القادمة. 

أهم المشروعات القومية التي تم تنفيذها

وأشار إلى أن المشروعات القومية التي قامت بها الدولة وهي التوسع الأفقي، ومنه زراعة 100 ألف فدان، في الدلتا الجديدة، مشروع "مستقبل مصر" وقوامه 460 ألف فدان، وإعادة إحياء مشروع "توشكى الخير"، ومشروع 1.5 مليون فدان، والمستهدف هو الوصول إلى 3.5 مليون فدان في الرقعة الزراعية. 

وأكد "أبو اليزيد"، أن لدينا تحديات خاصة بالمياه ورأينا محطات تحلية المياه وتبطين الترع، ومشروع تطوير الري، وكذلك الشريان الجديد الذي يتم عمله في الدلتا الجديدة.

احمد ابو اليزيد تنمية مستدامة القطاع الزراعي المشروعات القومية مشروع مستقبل مصر الدلتا الجديدة

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