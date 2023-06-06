وزير الرياضة: هدفنا مونديال 2024 ونهضة كبيرة في 2028

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مؤتمر توقيع بروتوكول رعاية منتخبات الناشئين.

وقال صبحي: "بداية جديدة نعلن من خلالها مرحلة جديدة المنظومة الكرة المنتخبات المصرية، دعم الشركات المبادرة هو صورة للدور المجتمعي للشركات ونشكرهم عليه".

وأضاف: "من بعد البطولة العربية أطلقنا مرحلة جديدة في مشوار منتخب مصر، لدينا محترفين على رأسهم محمد صلاح ولاعبين آخرين مميزين.. بعد بطولة أمم إفريقيا كان لا بد أن نبدأ نعيد تفكيرنا بشأن المنتخب الوطني".

وأوضح: "سلبيات الكرة المصرية متكررة في السنوات الأخيرة ودائما ما يتم تبريرها بالحكام وتأجيل المباريات.. أسسنا رابطة الأندية بعد سنوات من محاولات لتاسيسها دون تنفيذ ذلك ، وحازم إمام وبركات مسئولان عن المنتخبين والأول والأولمبي".".

وزاد: "مع أي إخفاق للمنتخبات دائما توجه أصابع الاتهام إلى منظومة الكرة، اشكر اتحاد الكرة الرابطة على تطوير شكل مسابقة الدوري بما فيها النقل التليفزيوني وهوية البطولة".

وتابع: "الحكم على المنتخبات يكون من خلال الاستدامة وليس قياسا على مباراة واحدة ، 2026 هدفنا الوصول لكأس العالم

أما 2024 و2025 لدينا أهداف لمنتخب الأولمبي والمنتخبات الأخرى، وفي 2028 مصر سيكون لها شكل آخر على مستوى المنافسة الرياضية".

واستطرد قائلًا: "تنمية الموارد دفعنا للبحث عن المنتخبات التي سيتم تكوينها .. أسسنا محفظة مالية لدعم منتخبات الناشئين وليس المنتخب الأول ، المشروع خدمة وطنية ودور مجتمعي للشركات المشاركة".

وأكمل: "معايير اختيار مدربي المنتخبات المقرر تأسيسهما تم تأجيل حسمها لحين تدشين صندوق دعم هذه المنتخبات وتحديد برامج إعدادها، مجلس أمناء المشروع يضم ممثلي الجهات الممولة للمشروع، ويمثل اتحاد الكرة في المشروع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة والمدير التنفيذي لاتحاد الكرة".

وقال: "رصيد الصندوق بدأ ب 250 مليون جنيه وهذا الرصيد قابل للزيادة من خلال استدامة التطوير المالي.. التجربة مستمرة لمدة عام بشكلها الحالي ويتم بعدها إعادة التقييم".

وأوضح: "لا يمكن التطوير وتحقيق النجاح في يوم وليلة.. لدينا خطط للمنتخبات حتى عام 2026، لدينا أمل كبير الاستدامة هذا المشروع وتواصل دعمه للمنتخبات الوطنية.. اتحاد الكرة وضع تصور لاختيار أجهزة منتخبات المراحل السنية وسيتم عرضه على مجلس أمناء المشروع، وهناك مشروعين آخرين مشابهين للألعاب الأخرى



واختتم: "بعد 3 أو 6 أشهر نأمل أن نعقد مؤتمر صحفي جديد لعرض تفاصيل خطوة جديدة في المشروع ، صندوق دعم المنتخبات ليس اتحاد كرة موازي، الوزارة تتابع المشروع واتحاد الكرة المسئول عن التطوير ، وفي الأخير نتمنى التوفيق للنادي الأهلي في نهائي دوري ابطال إفريقيا، نتمنى التوفيق كذلك لمنتخب مصر في مباراته أمام غينيا، ونأمل أن يوفق المنتخب الأولمبي في مشواره ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للاولمبياد.. الشعب المصري يتعامل بحساسية مع كرك القدم.. وطالما أدى جهاز المنتخب دوره بشكل جيد.. النتيجة هي توفيق من الله ، اسم منتخب مصر لابد أن يكون الأفضل

ودائما رسالتي لاتحاد الكرة.. لا وقت للمشاكل".