الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

زيلينسكي لمبعوث الفاتيكان: لا سلام دائم دون مزيد من الضغوط على روسيا

زيلينسكي
زيلينسكي

قال فولوديمير زيلينسكي، رئيس أوكرانيا، إن وقف إطلاق النار لن يؤدي إلى سلام مع روسيا، مشددًا في لقاء مع مبعوث الفاتيكان من أجل السلام أن أي اتفاق لإحلال السلام يجب أن يتم بناء على شروط كييف.

أضافت الرئاسة الأوكرانية أن زيلينسكي أكد أن وقف إطلاق النار كوسيلة لتجميد النزاع ليس هو السبيل إلى السلام الدائم.

وتزامنت زيارة الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي مبعوث البابا فرنسيس للسلام إلى كييف لعقد محادثات مع الرئيس الأوكراني وكبار المسئولين، مع اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول تفجير سد رئيسي جنوب أوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الأوكرانية أن مبعوث البابا فرانسيس والرئيس ناقشا أهمية التفاعل الإنساني بين الفاتيكان وأوكرانيا، حيث أكد زيلينسكي أن الطريقة الوحيدة لجلب السلام إلى أوكرانيا هي مزيد من الضغوط العالمية والعزلة ضد موسكو.

وأضافت الرئاسة في بيانها أن زيلينسكي أكد أن بإمكان الفاتيكان تقديم مساهمة هامة للإفراج عن أسرى الحرب الأوكرانيين وإعادة الأطفال المرحلين إلى موسكو.

زيلينسكي أوكرانيا اطلاق النار روسيا السلام كييف

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