الشهابي: مشاركة الرئيس السيسي في اجتماعات "الكوميسا"تعزز فرص التعاون الإفريقي

رحب حزب "الجيل الديمقراطي" بالزيارة المقررة للرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى منطقة الجنوب الأفريقي، مؤكدا أنها فرصة لتكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، ومواصلة تعزيز علاقات مصر مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب الأولوية المتقدمة التي تحظى بها القضايا الأفريقية في السياسة الخارجية المصرية.

الشهابي: جولة الرئيس تسهم في تعزيز التكامل المصري مع الأشقاء الأفارقة

وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع الكوميسا، تمثل فرصة لتعزيز تجارة مصر مع القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن الخطة الأساسية للكوميسا، كانت تستهدف التحول من منطقة تجارة حرة لتجمع إقليمي متكامل وسوق موحدة.

وأضاف “الشهابي” أن جولة الرئيس السيسي في منطقة الجنوب الأفريقي، تأتي بهدف تعزيز سبل التعاون لبلورة أطر العمل الأفريقي المشترك، لدفع عملية التنمية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في القارة، هذا بالإضافة إلى بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر، وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية، ومناقشة مستجدات القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس حزب الجيل، أن تجمع الكوميسا يعد فرصة كبيرة لتعميق الاندماج الاقتصادي بين دول القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن تجمع الكوميسا يسهم في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية بين الدول الأفريقية، الأمر الذي يعزز من مستوى التجارة الأفريقية - الأفريقية.