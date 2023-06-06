الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

أشرف العشماوي يوقع عقد روايته الجديدة لـ"المصرية اللبنانية"

أشرف العشماوي يوقع
أشرف العشماوي يوقع عقد روايته الجديدة

وقع الناشر محمد رشاد، رئيس مجلس إدارة الدار المصرية اللبنانية، عقد نشر الرواية الجديدة للروائي أشرف العشماوي، وهى الرواية الحادية عشرة في مسيرة الكاتب الأدبية التي تمتلك الدار المصرية اللبنانية حق نشر وتوزيع أعماله وبيع حقوق ترجمتها منذ عام 2010، الرواية مستوحاة من بعض أحداث حقيقية لشخصيات تشابكت مصائرها حتى النهاية بصورة مذهلة، ومن المنتظر صدورها قريبا. 

العشماوي يُعد من الكتاب الأكثر مبيعًا في مصر والوطن العربي، وصدر له عن الدار المصرية اللبنانية عشر روايات وكتاب وثائقي عن تهريب الآثار المصرية واستردادها بعنوان «سرقات مشروعة»، وفازت بعض رواياته بجوائز أدبية مصرية وعربية وترجمت أعماله لعدة لغات أجنبية كما بيعت حقوق تحويل بعض الروايات لأعمال درامية وسينمائية.

وأشرف العشماوي هو قاضي وروائي مصري مواليد 1966، صدر له، حتى الآن، ما يزيد عن عشر روايات منها رواية «تويا» التي رُشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» عام 2012. 

في 2010، أصدر كتابه الأول «زمن الضباع» عن الدار المصرية اللبنانية، وبعدها بعامين نشر روايته الثانية «توبا» والتي تُرشحت ضمن القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر» في العام نفسه. وبعدها أصدر كتاب «سرقات مشروعة» والتي سلط العشماوي الضوء فيها على الآثار المصرية التي تم تهريبها والمحاولات القائمة لاستردادها منذ عهد محمد علي باشا، والي مصر، في 1805م وحتى سرقة المجمع العلمي المصري في عام 2011.

حصل على جائزة أفضل رواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عام 2014 عن روايته «البارمان» وجائزة أفضل رواية تاريخية من ملتقى مملكة البحرين الثقافية عام 2019 عن روايته «كلاب الراعي»، و وصلت رواية «بيت القبطية» للقائمة القصيرة جائزة ساويرس للثقافة عام 2020، وفاز بجائزة الرواية ضمن جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2021 عن رواية «صالة اورفانيللي».

الدار المصرية اللبنانية أشرف العشماوي سرقات مشروعة رواية تويا أفضل رواية تاريخية

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

تحرير 52 محضرًا تموينيًا خلال حملات تفتيشية لضبط الأسواق بالمنيا

"خلطة أوسوريو".. كيف أعاد الكولومبى دوافع لاعبى الزمالك بعد الكبوة؟

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 للعام الجديد

غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لأهالى قرية رسلان

استرداد 175 فدان خلال حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

" محافظون وتجارب 3 ".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟