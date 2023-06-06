الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد ينسحب من صفقة هافرتز ويركز على التعاقد مع هارى كين

هاري كين
هاري كين

أكدت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد الإسباني انسحب من صفقة التعاقد مع الألماني كاي هافرتز مهاجم تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير قد أكدت أن كاي هافرتز هو هدف ريال مدريد لتدعيم خط الهجوم بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن هافرتز سقط من حسابات ريال مدريد، حيث إن اللاعب منغمس في عملية تجديد مع ناديه تشيلسي، فيما أكدت مصادر داخل النادي المدريدي أنهم لم يقوموا بأي تحرك فيما يخص مهاجم باير ليفركوزن السابق.

وأوضح التقرير أن هاري كين هو هدف ريال مدريد الأول والأخير لتدعيم الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية، حيث إن اللاعب يوافق على الانتقال، في صفقة قد تُكلف النادي الإسباني حوالي 80 مليون يورو، ويلعب عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وغياب فريقه توتنهام عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا، دورًا بارزًا في إمكانية إتمام الصفقة.

وذكر التقرير أن قادة ريال مدريد يعتبرون أمر التعاقد مع مهاجم أمر ملح وضروري لكنهم ليسوا مستعدين لفقد عقولهم وتقديم مدفوعات تتجاوز مائة مليون يورو للاعب يبلغ من العمر 29 عامًا ويقترب عقده من النهاية مثل هاري كين، حيث إن وصول إيدين هازارد في ظروف مماثلة قبل 4 أعوام يُثقل كاهل النادي.

ريال مدريد كاي هافرتز تشيلسى هافرتز هاري كين

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