175 مواطنا يعرضون مطالبهم وشكواهم خلال اللقاء الجماهيري بسوهاج

التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

يأتي ذلك في إطار فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل أسبوع

وقد بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 175 مواطن، من مختلف مدن وقرى المحافظة، حيث تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى لطلب معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، وإيجاد الحلول المناسبة لها .

وفي إطار فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري في ديوان المحافظة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، التقى أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، واللواء علاء عبدالجابر السكرتير العام المساعد، اليوم، عددا من المواطنين من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور الطاهر موهوب مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وقد بلغ عدد المواطنين الذين ترددوا على ديوان عام المحافظة، اليوم، 175 مواطن، من مختلف مدن وقري المحافظة، حيث تنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، ما بين طلبات العلاج على نفقة الدولة، وشكاوى لطلب معاش تكافل وكرامة، وطلبات لتوفير فرص عمل، وإقامة أكشاك، وقد تم الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة، وإيجاد الحلول المناسبة لها .