الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير أحمد حجاج يكشف أهمية جولة الرئيس السيسى الإفريقية

السفير أحمد حجاج
السفير أحمد حجاج

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد السابق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن الجولة الإفريقية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لزيارة  أنجولا وزامبيا وموزمبيق، تضم دولًا مهمة لم يزرها رئيس مصري منذ الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زامبيا دولة مهمة ومؤسسة للكوميسا، وأكبر شارع بها يحمل اسم القاهرة، تيمنًا بالعلاقات التي كانت تجمع رئيس زامبيا السابق بمصر، مؤكدًا أن مصر لها علاقات مميزة مع إنجولا وزامبيا وموزمبيق.

 

الكوميسا هي أكبر تجمع في إفريقيا يضم 21 دولة

وتابع، أن الكوميسا هي أكبر تجمع في إفريقيا يضم 21 دولة وعدد سكانها 600 مليون نسمة وعندما انضممنا للكوميسا زادت صادرات مصر بصورة كبيرة وزادت واردتها، موضحًا أن زامبيا هي أكبر دول العالم في إنتاجها للنحاس والصناعات المصرية تحتاج لعدد كبير من النحاس الذي يدخل في الصناعات الكهربائية وغيرها، كما أن إنجولا وموزمبيق، ناطقتان بالبرتغالية، لأنهما كانتا مستعمرة برتغالية وهي دول غنية، ولديها أراض كبيرة صالحة للزراعة.

السفير أحمد حجاج الرئيس عبدالفتاح السيسي جمال عبدالناصر الكوميسا أفريقيا أنجولا زامبيا موزمبيق

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