"خلطة أوسوريو".. كيف أعاد الكولومبى دوافع لاعبى الزمالك بعد الكبوة؟

كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسرار تألق لاعبي الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس، وفاز بها الزمالك 1/2 في الأسبوع 30 للدوري الممتاز لكرة القدم.



‏وأوضح «عبد الهادي»، أن أوسوريو هو كلمة السر في تغيير أداء لاعبي الزمالك حيث إنه حريص على تطبيق طريقة اللعب الجديدة، وتحفظها للاعبين من خلال التمرينات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن أوسوريو كان لديه إصرار على تنفيذ طريقة لعبه الجديدة رغم انتقادات البعض.



وحرص المدير الفني على تدريب اللاعبين على الطريقة الجديدة؛ لإعطائهم خبرة كبيرة في تنفيذها حتى ظهروا بمستوى طيب في المباراتين الأخيرتين، وبعد أن استوعبوا طريقة الأداء والمهام الخاصة المكلفين بها.

‏وأضاف مدحت عبدالهادي، أن أوسوريو لعب على العامل النفسي لتأهيل اللاعبين وتحفيزهم نفسيا من أجل بذل أقصى جهد خلال مباريات الدوري الأخيرة؛ للوصول لأعلى فورمة فنية وبدنيا استعدادًا للبطولة العربية المقرر إقامتها الشهر القادم في السعودية.

وأتم: أوسوريو أكد للاعبين أنهم يملكون إمكانيات عالية ويحتاجون لبعض الوقت لحفظ طريقة الأداء الجديدة خاصة أن لديهم الإمكانيات والفرص للفوز بالبطولة العربية، وهذا هدف وطموح الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق البطولة العربية في ختام هذا الموسم، وإسعاد جماهير نادي الزمالك.