الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"خلطة أوسوريو".. كيف أعاد الكولومبى دوافع لاعبى الزمالك بعد الكبوة؟

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك

كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أسرار تألق لاعبي الفريق في مباراة الاتحاد السكندري التي أقيمت أمس، وفاز بها الزمالك 1/2 في الأسبوع 30 للدوري الممتاز لكرة القدم.


‏وأوضح «عبد الهادي»، أن أوسوريو هو كلمة السر في تغيير أداء لاعبي الزمالك حيث إنه حريص على تطبيق طريقة اللعب الجديدة، وتحفظها للاعبين من خلال التمرينات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن أوسوريو كان لديه إصرار على تنفيذ طريقة لعبه الجديدة رغم انتقادات البعض.

وحرص المدير الفني على تدريب اللاعبين على الطريقة الجديدة؛ لإعطائهم خبرة كبيرة في تنفيذها حتى ظهروا بمستوى طيب في المباراتين الأخيرتين، وبعد أن استوعبوا طريقة الأداء والمهام الخاصة المكلفين بها.

‏وأضاف مدحت عبدالهادي، أن أوسوريو لعب على العامل النفسي لتأهيل اللاعبين وتحفيزهم نفسيا من أجل بذل أقصى جهد خلال مباريات الدوري الأخيرة؛ للوصول لأعلى فورمة فنية وبدنيا استعدادًا للبطولة العربية المقرر إقامتها الشهر القادم في السعودية.

وأتم: أوسوريو أكد للاعبين أنهم يملكون إمكانيات عالية ويحتاجون لبعض الوقت لحفظ طريقة الأداء الجديدة خاصة أن لديهم الإمكانيات والفرص للفوز بالبطولة العربية، وهذا هدف وطموح الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق البطولة العربية في ختام هذا الموسم، وإسعاد جماهير نادي الزمالك.

الاتحاد السكندرى البطولة العربية السعودية كالورس أوسوريو مدحت عبد الهادى لاعبي الزمالك

الأكثر قراءة

الدكتور خالد عبدالغفار فى المؤتمر الطبى الإفريقى: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق فى القطاع الصحى خلال 9 سنوات (فيديو)

انعقاد عمومية الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمناقشة واعتماد الميزانية

جريمة في 20 دقيقة.. إحالة مدرب كرة قدم قتل صديقه للجنايات

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

الأمن يكشف ملابسات فيديو تضرر فتاة من تعذيب شخص لكلب فى القليوبية

أول تعليق من حسام داغر بعد خروجه من العناية المركزة: حمزة العيلى لحقنى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟