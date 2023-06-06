عضو "غرفة ببني سويف" يكشف نتائج دعم القطاع الصناعي على مدار 9 سنوات

كشف المهندس أحمد تيسير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية ببني سويف، انه على مدار 9 سنوات شهدت مصر طفرة صناعية غير مسبوقة من خلال مجموعة حوافز متنوعة لخدمة الصناعات المصرية إنعكست بالايجاب على توفير بدائل محلية لبعض المنتجات المستوردة وكذلك إحداث وفرة في المنتجات وروج تجاري بالأسواق.

وأكد “تيسير” في تصريحات له، أن قطاع الصناعة والتجارة وفر الملايين من فرص العمل للشباب بمختلف محافظات مصر من خلال المناطق الصناعية المتطورة التي تم إنشائها بجميع محافظات مصر بداية من أسوان في أقصى الصعيد وصولا الى مدينة برج العرب بالاسكندرية في أقصى الشمال.

وتابع: “أدى ذلك الى تنامي معدلات الصادرات سنة تلو الأخرى على مدار الـ 9 سنوات الماضية من مختلف القطاعات الصناعية المصرية الى الأسواق العالمية”.

ودلل “تيسير” على حديثه ببيانات وزارة التجارة والصناعة التي تؤكد أن القطاع الصناعي جاء في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 وساهم في التصديري بنسبة 85% تقريبا من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية وتحقق أعلى معدل للصادرات المصرية بإجمالي 32.4 مليار دولار بارتفاع نسبته 46% العام الماضي.

وأوضح أنه على مدار الفترة الماضية تم إعداد 100 إجراء تحفيزي لدعم الصناعة سواء دمج القطاع غير الرسمي للرسمي التحول من الاستيراد الى التصنيع وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزمة من القرارات والاجراءات المساندة والداعمة وطرح مبادرات تمويل الصناعة بفائدة بسيطة وغيرها وترفيق المدن الصناعية المختلفة وغيرها الكثير.