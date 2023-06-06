جهاز السويس الجديدة: ضخ 200 مليون استثمارات جديدة لانتاج النجيل الصناعي

أجرت المهندسة أسماء مخلوف رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية للمنطقة الصناعية الاولي لمتابعة الاستثمارات الجديدة والقائمة وتذليل العقبات والمعوقات أمام المستثمرين شركاء التنمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات والمجتمعات العمرانية.

رافقها خلال الجولة كل من المهندس أحمد عبد الجابر نائب رئيس الجهاز ولفيف من قيادات الجهاز الي مصنع لانتاج النجيل الصناعي بالمنطقة الصناعية الأولى بعتاقة بمدينة السويس الجديدة وذلك للوقوف علي العملية الإنتاجية بالمصنع ومناقشة العقبات إن وجدت تمهيدا لتذليلها

وناقشت المهندسة أسماء مخلوف، محاور الانتاج ووضع العمالة وكيفية التصدير ودور الشركة في دعم الاقتصاد المصري وتوطين الصناعة خطوة نحو صناعة المستقبل لهذا الوطن..

وأشارت إلي أن بلغت مساحة المصنع لإنتاج النجيل الصناعي قد بدأ بمساحة 4000 متر مربع ثم ومع توسع الصناعة تم تخصيص مساحة إضافية لتصل الي 8000 متر مربع ويصل حجم المال السوقي لـ200 مليون جنيه.

واضافت انه يعمل بالمصنع ما يقرب من 300 عامل وفني، لافتة إلى أن الاعتماد في البداية سيكون علي المادة الخام المستوردة من الخارج بنسبة 100%، لتبدأ مرحلة التوطين وتقليص الاعتماد علي الخامات المستوردة الي 60% و40% خامات محلية لهذا الغرض بهدف انتاج كامل المواد الخام محليا.

وأفادت أن صناعة النجيل الصناعي تشارك في عدد من المشروعات القومية مثل حياة كريمة والمدينة الأولمبية فضلا عن انها تسهدف حجم التصدير الي نحو 37 دولة علي مستوي العالم.

أكدت أن توطين الصناعة وزيادة الإنتاج يدفع عجلة التنمية ويوفر العملة الصعبة ويخلق مزيد من فرص العمل ويزيد الثقة في الاقتصاد المصري الواعد وفي السياق ذاته أكدت أن الجهاز سيبقي داعما للاستثمار بالمنطقة.مصر بقيادتها..وأبنائها ..مزيد من التقدم.