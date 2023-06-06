"i'm a queen".. قائمة بمتسابقات ملكات الجمال الكون

استعدت السلفادور جيدًا لاستضافة مسابقة ملكة جمال الكون في وقت لاحق من هذا العام.

في الحدث 72 من مسابقة الجمال السنوية سيتم السماح للنساء المتزوجات والأمهات بالمشاركة لأول مرة، تم الإعلان عن تغيير القاعدة العام الماضي وهو أحد أكبر التغييرات في تاريخ المسابقة الطويلة، والتي كانت تسمح في السابق فقط للنساء غير المتزوجات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و 28 عامًا اللائي لم يتزوجن أو أنجبن أطفالًا.

من المقرر أن تعود عدد من الدول التي تغيبت عن المسابقة بما في ذلك مصر وبنجلاديش وغيانا المجر أيرلندا لاتفيا منغوليا نيوزيلندا النرويج وزيمبابوي.

في حين لم يتم تحديد موعد للمسابقة المقبلة حيث ستتوج ملكة جمال الكون R'Bonney Gabriel من الولايات المتحدة خليفة لها، اختارت عدد من الدول ممثليها بما في ذلك قوتها ملكة الفلبين وفنزويلا.

إليكم جميع متسابقات ملكة جمال الكون 2023 المتوجين حتى الآن

ملكة جمال الكون الفلبين: ميشيل دي

فازت الممثلة من ماكاتى 28 عاما على 37 مرشحا آخر للفوز باللقب فى مايو، فاز دي بالحكام في المسابقة بقوله إن أفضل ما يمكن أن تقدمه الفلبين للعالم هو شعبها ودفئهم وكرم ضيافتهم.

ملكة جمال الكون فنزويلا: ديانا سيلفا

توجت عارضة الأزياء والممثلة وطاقم الطائرة السابق سيلفا 25 عامًا ملكة جمال فنزويلا في نوفمبر من العام الماضي، ليست هذه هي المرة الأولى التي تفوز فيها بتاج كبير، فازت بلقب ملكة جمال الأرض فنزويلا عام 2018 وتنافست في مسابقة ملكة جمال الأرض التي أقيمت في الفلبين في ذلك العام.

ملكة جمال الكون بيرو: كاميلا إسكريبنز

وفازت عارضة الأزياء الأمريكية البيروفية المولودة في ليما البالغة من العمر 24 عامًا بالتاج بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال بيرو للمرة الثالثة.

كتبت بعد فترة وجيزة من فوزها بلقب ملكة جمال بيرو 2023 في مايو "لا تستسلم أبدًا ، لا تتوقف عن القتال من أجل أحلامك.. كان التصويت الشعبي من أعظم الهدايا التي تلقيتها الليلة".

ملكة جمال الكون في موريشيوس

توجت ملكة جمال موريس 2022/2023 في يونيو من العام الماضي هورلال 23 عامًا، تسعى حاليًا للحصول على دبلوم في غناء الهندوستاني وهي ممثلة صوت بدوام جزئي تحلم بأن تصبح مقدمة برامج إذاعية.