الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المالكى: الحكومة ماضية فى ترسيخ العلاقات مع تركيا

نوري المالكي
نوري المالكي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي، الثلاثاء، أن الحكومة ماضية بترسيخ العلاقات مع تركيا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون، في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المالكي استقبل في مكتبه اليوم، سفير تركيا لدى العراق علي رضا كوناي، وفي بداية اللقاء جدد المالكي التهنئة إلى تركيا قيادة وشعبا بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس أردوغان لدورة رئاسية جديدة".

وأعرب المالكي، بحسب البيان، عن "أمله أن تشهد العلاقات بين العراق وتركيا عهدًا جديدًا من العلاقات الإيجابية وبما يخدم مصالح شعبينا الجارين".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي "أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة، والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار، واحترام سيادة الدول ورفض التدخلات والاعتداءات وكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار"، مشددًا على أن "الحكومة ماضية في ترسيخ العلاقات مع دول الجوار وخصوصا مع تركيا".

وحث المالكي الشركات التركية على مواصلة عملها في العراق سيما بعد إقرار الموازنة الاتحادية للمشاركة في حملة الإعمار والبناء التي ستنطلق قريبًا.

من جانبه أعرب السفير كوناي، استعداد بلاده لدعم العراق، مؤكدا حرص تركيا على احترام سيادة العراق ووحدة أراضيه ورغبتها في توثيق العلاقات الثنائية، بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

ائتلاف دولة القانون نوري المالكي المالكي وكالة الانباء العراقية تركيا

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