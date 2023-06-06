استرداد 175 فدان خلال حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالمنيا (صور)

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مراكز المحافظة في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، ومواجهة جميع أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بتنسيق كامل بي جميع أجهزة الدولة.

وأسفرت الحملات عن استرداد 25 فدان أرض أملاك دولة بالظهير الصحراوى الغربى بمركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة.

وأكد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، أنه قاد حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق مجلس قروى “إبشادات ، وتونا الجبل” نجحت فى استرداد 150 فدان أراضي أملاك دولة بواقع 4 أفدنة أراضى أملاك دولة بدمشير، و 146 فدان بقرية طوخ الخيل، بالإضافة إلى إزالة 7 حالات تعد بالبناء على أرض زراعية بقرى (دمشير ، صفط الخمار ، بنى محمد سلطان ، طوخ الخيل)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مدينة سمالوط، تم إزالة 24 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة منها 10 حالات بناء خارج الحيز العمراني بقرية العزيمة، و 9 حالات تعد بالبناء بدون ترخيص بالمدينة ، و5 حالات تعد على أرض زراعية بقرية نزلة داود بقلوصنا، وتم التعامل بكل حزم مع المخالفين وإزالة التعديات بشكل فورى مع استمرار أعمال الرصد من المتغيرات المكانية للتصدى لأى حالات تعد فى المهد .