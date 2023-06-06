الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل تنظم "سلامتك تهمنا" للحد من مخاطر بيئة العمل فى المنيا

صورة حدث
صورة حدث

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بوزارة العمل، مبادرة «سلامتك تهمنا» بمديرية العمل بمحافظة المنيا، وذلك بشركة جيزة لتنمية الصعيد للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بحضور أكثر من ٢٥ شركة ومصنع بالمنيا، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل المبادرة على مستوى الشركات والمصانع في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرا من محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أوضح فيه أن فعاليات المبادرة تضمنت كلمة من ناصر كفافي، مسئول الشركة الراعية للمبادرة، وكلمة لمدير المديرية أكد فيها الدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ على العمالة البشرية والمنشآت من الحوادث، كما قام المهندس مدحت كامل، ممثل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بإلقاء المحاضرة الأولى عن خطة الطوارئ والإخلاء، موضحاً الغرض من تلك الخطة وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت بإعداد خطة طوارئ توضح كيفية إخلاء العمال من المكان في أثناء الكوارث حفاظاً على حياتهم وحفاظا على المنشأة والعمال، والحد من حدوث الحرائق، إيمانا من الوزارة بدور السلامة في سير العملية الإنتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والإصابات.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تضمنت أيضاً محاضرة حول التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة 2003، كما قامت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير إدارة السلامة بالمنيا، بإلقاء المحاضرة الثالثة عن إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة.

 

received_750800830061017
received_750800830061017
received_257751200273857
received_257751200273857
الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية الإدارة المركزية أسامة القاضي محافظ المنيا أسامة القاضي توفير بيئة عمل آمنة ثقافة السلامة تنمية الصعيد تنفيذا لتوجيهات

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس فقط

الدكتور خالد عبدالغفار فى المؤتمر الطبى الإفريقى: 222 مليار جنيه حجم الإنفاق فى القطاع الصحى خلال 9 سنوات (فيديو)

خبير زراعى: الأصناف الجديدة من الأرز تحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول خلال سنوات

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر البلاد بعاصفة ترابية جديدة الخميس

جريمة في 20 دقيقة.. إحالة مدرب كرة قدم قتل صديقه للجنايات

انعقاد عمومية الشركة القابضة للتشييد والتعمير لمناقشة واعتماد الميزانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟