وزارة العمل تنظم "سلامتك تهمنا" للحد من مخاطر بيئة العمل فى المنيا

أطلقت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بوزارة العمل، مبادرة «سلامتك تهمنا» بمديرية العمل بمحافظة المنيا، وذلك بشركة جيزة لتنمية الصعيد للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية، بحضور أكثر من ٢٥ شركة ومصنع بالمنيا، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيل المبادرة على مستوى الشركات والمصانع في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك لتوفير بيئة عمل آمنة وزيادة الإنتاجية.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت تقريرا من محمد صلاح، مدير مديرية العمل بالمنيا، أوضح فيه أن فعاليات المبادرة تضمنت كلمة من ناصر كفافي، مسئول الشركة الراعية للمبادرة، وكلمة لمدير المديرية أكد فيها الدور الذي تقوم به السلامة والصحة في الحفاظ على العمالة البشرية والمنشآت من الحوادث، كما قام المهندس مدحت كامل، ممثل الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، بإلقاء المحاضرة الأولى عن خطة الطوارئ والإخلاء، موضحاً الغرض من تلك الخطة وأهدافها والحفاظ على العمال والمنشآت بإعداد خطة طوارئ توضح كيفية إخلاء العمال من المكان في أثناء الكوارث حفاظاً على حياتهم وحفاظا على المنشأة والعمال، والحد من حدوث الحرائق، إيمانا من الوزارة بدور السلامة في سير العملية الإنتاجية وزيادة الدخل وتقليل الحوادث والإصابات.

وأضاف مدير المديرية أن المبادرة تضمنت أيضاً محاضرة حول التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لقانون العمل ١٢ لسنة 2003، كما قامت الدكتورة ماجدة صلاح، مدير إدارة السلامة بالمنيا، بإلقاء المحاضرة الثالثة عن إصابات العمل والحوادث الجسيمة والأمراض المهنية والأمراض العادية والمزمنة.

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