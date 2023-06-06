وزير الخارجيّة العراقى يؤكد ضرورة مشاركة اليابان فى إعادة الإعمار

أكد فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء العراقي وزير الخارجية، ضرورة مشاركة الشركات اليابانية في إعادة إعمار البنى التحتية في البلاد.

وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الخارجية استقبل مُساعد وزير الخارجيَّة اليابانيّ كانسوكي ناجاوكا، في مكتبه في مبنى الوزارة ببغداد"، لافتًا الى الجانبين ناقشا العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

وثمَّن الوزير "دور اليابان في دعم جُهُود العراق في مُواجَهة الإرهاب، وتقديم المُساعَدات الإنسانيَّة"، مُنوِّهًا بأنَّ "هذه المواقف تُسهِم بفاعليّة في تعزيز العلاقات الثنائيَّة".

وأعرب عن "تطلـُّع بغداد لدور أكبر لطوكيو بمُختلِف المجالات"، مُؤكَّدًا "ضرورة أنَّ تشارك الشركات اليابانيَّة في إعادة إعمار البنى التحتيَّة، ورفد العراق بالخبرات العلميَّة التي تسهم في عمليَّة البناء".

ودعا وزير الخارجية إلى "تشجيع الشركات الاستثماريَّة على توسيع النشاط الاقتصاديّ لما تمتلك من خبرات كبيرة في هذا المجال"، مُشِيرًا إلى "فتح المزيد من آفاق التعاون المُشترَك، وزيادة حجم التبادُل التجاريّ بين البلدين الصديقين".

وأكَّد حسين "أهمّيَّة المُباحثات التي يجريها الجانبان لاستكمال توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالصناعات النفطيَّة ومجالات إدارة وتصفية المياه".

وتابع البيان أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة بما في ذلك المفاوضات التي تجريها دول مجموعة الـ(5+1) بشأن إعادة العمل بالاتفاق النوويّ الإيرانيّ ووجهات النظر بشأن مُستجدات النزاع الروسيّ الأوكرانيّ"، مؤكدًا أن "الجانبين على ضرورة تكثيف المُفاوضات للإسراع في وضع حد لهذا النزاع. "

من جانبه أكَّد "مُساعد وزير الخارجيَّة الياباني كانسوكي ناجاوكا، حرص اليابان على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا السياسيَّة ذات الاهتمام المُشترَك، مُثمناً دور العراق الرائد"، مُشددًا على "حرص اليابان على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائيَّة بين العراق واليابان وتفعيل أوجه التعاون في كل المجالات السياسيَّة والاقتصاديَّة والأمنيَّة".